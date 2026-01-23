Alerta para México: Crimen organizado, el mayor riesgo del año

GENERANDO AUDIO...

En este primer mes, México ingresa a 2026 con focos rojos encendidos. Estos no se tratan de asuntos climáticos ni de desastres naturales, el mayor riesgo que se vislumbra es: el crimen organizado y la actividad económica ilícita. Esta es la advertencia que revela el Reporte de Riesgos Globales 2026, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), con análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El diagnóstico es claro: el país enfrenta un año de alta incertidumbre, con presiones económicas, tensiones sociales y un entorno internacional cada vez más inestable.

Los principales riesgos para 2026 de México y el mundo

México

Crimen y actividad económica ilícita

Servicios y protecciones sociales insuficientes

Crisis económica

Polarización social

Declive en salud y bienestar

Mundo

Confrontación geoeconómica

Conflictos entre países

Clima extremo

Polarización social

Desinformación

Crimen, economía y tensión social: el escenario que preocupa a México

En el mundo, la tendencia de preocupación la generan los riesgos geopolíticos y tecnológicos mientras que en Mèxico el motivo de preocupación es interno.

Para 2026, los expertos colocan en los primeros lugares:

Crimen y actividad económica ilícita

Servicios y protecciones sociales insuficientes

Crisis económica

Estos riesgos repiten patrones de años anteriores y reflejan problemas estructurales que siguen sin resolverse.

En contraste, la escasez de agua, que fue el mayor riesgo en la edición pasada del reporte, salió del top de preocupaciones para este año.

México vs Norteamérica

Al comparar a México con Estados Unidos y Canadá, hay coincidencias en riesgos económicos y sociales, como crisis económica y deterioro del bienestar.

La diferencia es clave:

el crimen organizado no aparece entre los principales riesgos regionales, pero en México ocupa el primer lugar.

Aun así, el país comparte preocupaciones con otras economías latinoamericanas como Brasil, Chile y Colombia, donde los riesgos locales se combinan con presiones globales.

El mundo entra en la “era de la competencia”

El reporte del WEF analiza riesgos en tres horizontes: inmediato (2026), corto plazo (2026-2028) y largo plazo (2026-2036).

A nivel global, el panorama tampoco es alentador.

Para 2026, el principal riesgo mundial es la confrontación geoeconómica, es decir, choques entre países por comercio, recursos y poder económico.

Le siguen:

Conflictos entre países

Clima extremo

Polarización social

Información falsa y desinformación

Además, 50% de los expertos anticipa un escenario internacional turbulento o tormentoso en los próximos dos años.

Riesgos económicos y desinformación escalan rápido

El reporte detecta un fuerte ascenso de los riesgos económicos. Crisis financiera, inflación y estallido de burbujas subieron entre siete y ocho posiciones en el ranking global.

El IMCO señala que esto está ligado a la incertidumbre generada por medidas arancelarias impulsadas por Estados Unidos desde 2025, que sacudieron mercados y cadenas de suministro.

Al mismo tiempo, la desinformación y la polarización social se consolidan como factores clave de inestabilidad, amplificados por el uso intensivo de tecnologías digitales y de inteligencia artificial.

Aunque los riesgos ambientales pierden peso en el corto plazo, siguen siendo la mayor amenaza a largo plazo. En la próxima década se hablará de: Eventos de clima extremo, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas y cambios críticos en los sistemas de la Tierra

