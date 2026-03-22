Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca su infraestructura

GENERANDO AUDIO...

Irán amenaza con cerrar del todo el estrecho de Ormuz. Reuters

Irán advirtió que podría cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca sus plantas eléctricas, en medio de la escalada de tensiones en la región.

El anuncio se realizó este domingo a través de un comunicado del mando operativo del ejército iraní, Jatam Al Anbiya, difundido por la televisión estatal.

Estrecho de Ormuz: Irán condiciona su apertura

En el mensaje, las fuerzas armadas iraníes señalaron que el cierre sería total si se concretan las amenazas de Estados Unidos.

El comunicado establece que:

El estrecho quedaría completamente cerrado

No se reabriría hasta reconstruir las plantas eléctricas dañadas

La medida respondería directamente a un ataque estadounidense

La advertencia se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de atacar infraestructura energética iraní.

Irán advierte cierre total del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el tránsito de energía a nivel global.

La amenaza de cierre implicaría la interrupción del paso de embarcaciones en esta vía estratégica.

De acuerdo con el pronunciamiento militar, la reapertura dependería de que Irán recupere su infraestructura eléctrica.

Tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz ya registra caída

Aunque no se ha confirmado un cierre total, el flujo de barcos en la zona ya presenta una reducción.

Según la empresa de análisis Kpler:

El tránsito marítimo opera en niveles mínimos

Solo circula cerca del 5 % del volumen previo al conflicto

Esto indica una afectación en la actividad habitual de la ruta.

Tensiones entre Irán y Estados Unidos por infraestructura energética

La advertencia de Irán se produce en respuesta a señalamientos de Estados Unidos sobre posibles acciones contra instalaciones eléctricas.

El mando operativo Jatam Al Anbiya indicó que cualquier ataque tendría consecuencias directas sobre el paso marítimo en la región.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado un punto clave para el comercio internacional de petróleo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.