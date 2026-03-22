El agua podría convertirse en un nuevo blanco de la guerra en Medio Oriente

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El agua podría agravar el conflicto en Medio Oriente Getty/AFP

Los ataques a plantas de desalinización han colocado al agua como un punto clave dentro del conflicto en Medio Oriente, tras recientes bombardeos contra este tipo de infraestructura.

Una planta desalinizadora en Baréin sufrió daños el domingo tras un ataque con drones atribuido a Irán, según autoridades locales. Un día antes, Teherán acusó a ese país de una ofensiva similar en Qeshm, que habría afectado el suministro en al menos 30 pueblos.

La situación ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre posibles ataques a infraestructura energética iraní si no se reabre el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán señaló que podría atacar instalaciones energéticas, tecnológicas y de desalinización en la región.

Agua en Medio Oriente: por qué es un recurso estratégico

El acceso al agua en Medio Oriente es limitado. De acuerdo con el Banco Mundial, la disponibilidad es hasta diez veces menor que el promedio global.

En este contexto, las plantas desalinizadoras son clave para el abastecimiento. Un estudio publicado en la revista Nature indica que la región concentra cerca del 42 % de la capacidad mundial de desalinización.

En algunos países, la dependencia es mayor:

Emiratos Árabes Unidos obtiene el 42% de su agua potable de estas plantas

Arabia Saudita alcanza el 70 %

Omán llega al 86%

Kuwait depende en un 90%

Estas instalaciones abastecen principalmente a grandes ciudades como Dubái y Riad.

Plantas desalinizadoras: riesgos ante ataques y fallas

Especialistas señalan que este tipo de infraestructura puede ser vulnerable en escenarios de conflicto.

Entre los principales riesgos están:

Ataques directos con drones o misiles

Interrupciones en el suministro eléctrico

Contaminación del agua de mar

Philippe Bourdeaux, directivo de la empresa Veolia, indicó que en algunos países se han reforzado medidas de seguridad, incluso con sistemas de defensa en torno a las plantas.

También explicó que los operadores mantienen vigilancia constante ante posibles afectaciones.

Antecedentes de ataques a infraestructura de agua

Los ataques a plantas desalinizadoras han sido poco frecuentes, pero existen precedentes recientes.

En la última década se han documentado casos en:

Yemen

Arabia Saudita

Gaza

Antes de ese periodo, uno de los antecedentes se remonta a 1991, durante la Guerra del Golfo.

Impacto de ataques al suministro de agua

Expertos también advierten que una afectación prolongada podría generar consecuencias en distintos niveles.

Entre los posibles escenarios están:

Interrupciones en el suministro de agua potable

Racionamientos en ciudades

Desplazamientos de población

También podrían presentarse efectos en sectores como:

Turismo

Industria

Centros de datos

No obstante, algunas plantas cuentan con sistemas interconectados y reservas que permiten sostener el suministro entre dos y siete días en caso de interrupciones.

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