Disfraz de pingüino no funcionó: soldado ruso es derribado en zona de combate

Dron ucraniano detecta pingüino impostor. Foto: Gettyimages

Un video difundido en redes sociales captó el momento en el que un soldado ruso intentó avanzar hacia una posición enemiga utilizando un camuflaje poco convencional, similar al aspecto de un pingüino, en un contexto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción:

Las imágenes muestran al militar desplazándose lentamente sobre el terreno, presuntamente con la intención de evadir los sistemas de vigilancia ucranianos. Sin embargo, el intento fue detectado por drones de reconocimiento y ataque, los cuales identificaron al soldado como un objetivo hostil.

Detectado y derribado por drones explosivos

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el camuflaje no fue suficiente para engañar a los sistemas de defensa ucranianos, que operan con tecnología de vigilancia aérea. Tras ser ubicado, el soldado fue alcanzado por un dron explosivo, lo que provocó su derribo en el lugar.

El video deja ver cómo los sistemas operativos y de monitoreo utilizados en el frente de batalla permiten detectar movimientos irregulares, incluso cuando se intenta recurrir a estrategias improvisadas de ocultamiento.

Reacciones en redes sociales

El suceso generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales. Por un lado, algunos expresaron incredulidad ante la estrategia empleada por el soldado ruso, cuestionando la efectividad y el riesgo de recurrir a un disfraz de ese tipo en una zona activa de combate.

Por otro lado, varias opiniones señalaron el asombro que provoca la forma en la que se desarrolla la guerra moderna, marcada por el uso intensivo de drones, tecnología de vigilancia y ataques a distancia, lo que reduce las posibilidades de pasar desapercibido en el campo de batalla. Este caso refleja cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania ha evolucionado hacia un escenario donde la tecnología militar, particularmente los drones, juega un papel central en las operaciones ofensivas y defensivas.

