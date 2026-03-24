Economía de Asia crecería 4.5% en 2026, con lo que consolidaría su liderazgo global

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Economía de Asia apunta a 4.5% de crecimiento. Foto: Gettyimages

La economía de Asia mantendría su papel como principal motor del crecimiento mundial al registrar una expansión estimada de 4.5% en 2026, de acuerdo con un informe del Foro de Boao para Asia (FBA).

El reporte, publicado este martes, señala que la región continuará aumentando su peso en la economía global, impulsada por el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológico.

Asia aumentará su participación en el PIB mundial

Según el informe “Perspectivas económicas de Asia 2026”, la participación de la región en el PIB global pasará de 49.2% en 2025 a 49.7% en 2026, lo que refuerza su posición como eje económico internacional.

Este crecimiento se sustenta en la expansión de las principales economías asiáticas y en el fortalecimiento de sus vínculos comerciales.

Integración comercial impulsa crecimiento regional

El documento destaca que la integración económica en Asia continúa consolidándose, con un aumento en la dependencia del comercio intrarregional.

En 2023: 56.3%

En 2024: 57.2%

De acuerdo con el informe, China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se mantienen como los principales pilares de estabilidad económica en la región.

Asia lidera atracción de inversión extranjera

El informe también señala que Asia continúa siendo el principal destino de inversión extranjera directa, debido a su crecimiento sostenido y a su atractivo para los mercados globales.

En este contexto, China y los países de la ASEAN destacan como los principales receptores de capital internacional.

Inteligencia artificial gana terreno en la región

En el ámbito tecnológico, el reporte indica que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se está desplazando hacia Asia, superando gradualmente a regiones como Europa y Estados Unidos.

Esto se atribuye a factores como:

Amplias poblaciones digitales

Ecosistemas tecnológicos diversos

Políticas públicas enfocadas en innovación

Foro de Boao destaca cooperación regional

El Foro de Boao para Asia, fundado en 2001, promueve la integración económica y el desarrollo conjunto de los países asiáticos.

La edición 2026 del foro se realiza del 24 al 27 de marzo bajo el tema “Moldeando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades y nueva cooperación”.

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