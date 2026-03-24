Irán designa a nuevo jefe de seguridad tras asesinato de Alí Larijani

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El nuevo líder adquiere un papel relevante en la guerra. Foto: AFP.

El gobierno de Irán nombró a Mohamad Baqer Zolqard, un excomandante adjunto de los Guardianes de la Revolución, como nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en reemplazo de Alí Larijani, quien fue asesinado en bombardeos israelíes.

La televisión estatal informó este martes 24 de marzo que el presidente Masud Pezeshkian realizó el nombramiento.

De acuerdo con AFP, Mohamad Baqer tiene el “visto bueno” de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo que no ha sido visto en público tras su nombramiento, después de la muerte de su padre, Alí Jamenei.

La designación como nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional otorga a Mohamad Baqer un papel importante en la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel.

Trayectoria del nuevo líder de seguridad de Irán

Bagher Zolqadr ha ocupado altos cargos en los ministerios del Interior y de Justicia, según AFP. Primero, sirvió a Irán en la guerra contra Irak, cuando Sadam Huseín buscaba derrocar al régimen islámico del entonces líder supremo Ruhollah Jomeini.

Posteriormente, ejerció como comandante adjunto de los Guardianes de la Revolución entre 1980 y 1988. Es el ejército ideológico que tiene por objetivo proteger a la revolución islámica de amenazas internas y externas.

Durante el 2025, quedó como viceministro del Interior, a cargo de la seguridad y la policía del presidente Mahmud Ahmadinejad. Según AFP, esto se interpretó como una maniobra para reforzar la influencia de los Guardianes de la Revolución en la política.

Para el 2023, asumió como secretario del Consejo de Discernimiento. Dicha instancia se encarga de atender las discrepancias entre los poderes del Estado.

Bagher Zolqadr asumió como nuevo líder de seguridad en Irán tras el asesinato de su antecesor, Alí Larijani. El 17 de marzo, Irán confirmó su muerte durante una serie de bombardeos israelíes en Teherán. Desempeñó un papel importante desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

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