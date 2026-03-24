El Papa exige alto al fuego y pide diálogo urgente para frenar la violencia en Medio Oriente

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Papa insiste en detener la guerra. Foto: AFP

El Papa León XIV pidió un alto al fuego en Medio Oriente y llamó a las partes enfrentadas a iniciar negociaciones de paz. El pontífice solicitó que se detenga la violencia y que los Gobiernos trabajen para resolver el conflicto mediante el diálogo.

“Quiero renovar mi llamamiento a un alto al fuego, a trabajar por la paz, pero no con las armas sino con el diálogo”. Papa León XIV

También alertó sobre el impacto humanitario del conflicto, al señalar que más de un millón de personas han sido desplazadas y que el número de víctimas continúa en aumento.

Papa León XIV insiste en diálogo para frenar guerra

Durante su mensaje, el Papa León XIV advirtió que el odio y la violencia siguen creciendo en la región afectada por la guerra en Medio Oriente, lo que ha provocado numerosas muertes y el aislamiento de comunidades enteras.

El líder religioso destacó la importancia de buscar soluciones pacíficas que beneficien a todas las partes involucradas. Además, invitó a las autoridades internacionales a tomar acciones reales para detener el conflicto.

“El odio va en aumento, la violencia es cada vez peor, hay más de un millón de desplazados, tantos muertos. Queremos rezar por la paz, pero invitamos a todas las autoridades a trabajar de verdad por el diálogo”. Papa León XIV

Antecedentes del conflicto y llamados previos del Papa

La guerra se intensificó tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que provocó un aumento de tensiones y enfrentamientos en la región.

Desde entonces, el Papa León XIV ha mantenido una postura cautelosa en sus declaraciones públicas, evitando mencionar directamente a las partes involucradas en el conflicto.

Durante el Ángelus del domingo anterior, el pontífice expresó su preocupación por las regiones afectadas por la violencia y pidió que cesen las hostilidades. En ese mensaje también afirmó que el sufrimiento de las víctimas de guerra afecta a toda la humanidad.

El Papa reiteró que continuará promoviendo la oración por la paz y llamó a los líderes del mundo a abrir caminos de entendimiento mediante el respeto y el diálogo.

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