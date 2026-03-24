Israel tomará el control de amplia zona del Líbano: lo último de la guerra en Medio Oriente

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Guerra en Medio Oriente. Foto: AFP.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este martes 24 de marzo que tomarán el control de una amplia zona de “seguridad” en el sur del Líbano, mientras continúan los bombardeos en distintas regiones del país.

La operación contempla el despliegue de fuerzas hasta el río Litani, ubicado a aproximadamente 30 kilómetros de la frontera entre ambos países. De acuerdo con autoridades israelíes, las maniobras buscan establecer una línea de defensa avanzada en el contexto del conflicto regional.

Despliegue militar de Israel en Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, señaló que las fuerzas armadas ya operan dentro del territorio libanés con el objetivo de asegurar esta zona. La estrategia incluye la consolidación de posiciones hasta el río Litani, en una región considerada clave desde el punto de vista militar.

El anuncio remite a antecedentes históricos de 1982, cuando Israel ocupó esa misma área durante la guerra civil libanesa. En ese entonces, se estableció una zona de seguridad que permaneció bajo control israelí hasta el año 2000, tras la presión del grupo Hezbolá.

Actualmente, el conflicto se desarrolla en el marco de la guerra regional que involucra a Irán y sus aliados, incluido Hezbolá, que mantiene presencia en el sur del Líbano.

Las autoridades israelíes indicaron que cientos de miles de habitantes del sur del Líbano fueron desplazados hacia el norte y que no podrán regresar mientras no se garantice la seguridad en el norte de Israel.

En paralelo, los bombardeos continúan. Durante la madrugada de este martes, ataques israelíes dejaron al menos cinco personas muertas en el sur del país y tres más en una zona cercana a Beirut, según reportes locales.

Desde el inicio de las hostilidades, autoridades libanesas reportan más de mil fallecidos y más de un millón de personas desplazadas.

Francia expresó su rechazo al anuncio israelí y pidió abstenerse de ejecutar la operación. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió que la medida podría generar consecuencias humanitarias adicionales en un país que ya enfrenta una crisis.

Escalada del conflicto en guerra Medio Oriente

En el desarrollo de la jornada, se registraron diversos hechos vinculados al conflicto:

Misiles lanzados desde Irán hacia Israel dejaron tres personas heridas, entre ellas un bebé, en el sur del país.

Emiratos Árabes Unidos reportó la muerte de un contratista en Baréin en un ataque atribuido a Irán.

Catar afirmó que el sistema de seguridad en el Golfo enfrenta un colapso como consecuencia de la guerra.

Líbano retiró la acreditación al embajador de Irán en Beirut.

Irán advirtió que intensificará ataques con misiles y drones si continúan las acciones contra Líbano y Palestina.

El conflicto también ha generado efectos en otros sectores. El presidente de Filipinas declaró estado de emergencia energética ante riesgos en el suministro de combustibles.

Además, aerolíneas como Lufthansa, Air France y Cathay Pacific extendieron la suspensión de vuelos hacia destinos en Medio Oriente, debido a la situación de seguridad.

En el ámbito diplomático, China también intervino en el escenario internacional. El canciller Wang Yi sostuvo una conversación con su homólogo iraní, en la que planteó que el diálogo debe prevalecer sobre la confrontación armada.

En el ámbito tecnológico, servicios de computación en la nube en Baréin registraron interrupciones tras ataques con drones en la región.

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó a una reunión urgente para analizar el impacto de los ataques en la región y sus implicaciones en derechos humanos.

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