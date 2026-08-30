Ecuador aclara: no hay motines en cárceles; videos virales son de 2021

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Penitenciaría del Litoral. Foto: Fiscalía de Ecuador.

La viralización de videos en redes sociales sobre un supuesto motín en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, llevó este domingo 30 de agosto de 2026 al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a aclarar que los Centros de Privación de Libertad (CPL) de Ecuador se encuentran bajo control y que no se reportan incidentes.

Autoridades de Ecuador niegan motín en la Penitenciaría del Litoral

En un comunicado oficial, el SNAI señaló que, ante la información difundida en redes sociales sobre supuestos amotinamientos en los Centros de Privación de Libertad del país, no se registran actualmente incidentes de esa naturaleza.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/vLIQRgyylL — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) August 30, 2026

La institución precisó que la información que presenta los videos como un hecho actual es falsa y que el material corresponde a un incidente registrado anteriormente.

De acuerdo con el organismo, los Centros de Privación de Libertad permanecen bajo vigilancia y control permanente mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

El SNAI indicó que estas acciones tienen como objetivo mantener la seguridad y preservar el orden al interior de los centros penitenciarios.

En el comunicado, la institución también pidió a la ciudadanía consultar información a través de los canales oficiales y evitar la difusión de contenidos que puedan generar desinformación o alarma.

El motín que se hizo viral ocurrió en noviembre de 2021

Las imágenes corresponden a los hechos violentos registrados entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre de 2021 en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, conocido como Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

TRÁGICO MOTÍN EN CÁRCEL DE GUAYAQUIL DEJA 68 MUERTOS



🚨 Violento motín sacude a Ecuador. La Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, fue escenario de una masacre.

• 💀 Saldo preliminar: 68 personas privadas de la libertad fallecidas y decenas de heridos de… pic.twitter.com/C87MBvP1qP — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) August 30, 2026

En ese momento, las autoridades ecuatorianas reportaron que los enfrentamientos dejaron 68 personas privadas de la libertad fallecidas y 25 heridas.

Los enfrentamientos comenzaron la noche del 12 de noviembre y se extendieron hasta el 13 de noviembre. La Fiscalía General del Estado informó posteriormente que durante los hechos se registraron enfrentamientos entre distintos grupos de personas privadas de la libertad y que se desplegaron policías y militares para recuperar el control del establecimiento.

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