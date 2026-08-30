Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Ricky Limón y más desfilan por alfombra roja de “Gungo y los juegos cavernícolas”

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“Gungo y los juegos cavernícolas” es una película mexicana de animación que combina juventud y experiencia en un elenco conformado por creadores de contenido, actores experimentados y figuras icónicas del doblaje que desfilaron este domingo 30 de agosto por la alfombra roja en la Ciudad de México.

La cinta, dirigida por los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste, creadores de Huevocartoon, llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 3 de septiembre, siendo una de las apuestas de la animación mexicana para 2026.

Ricky Limón y Karen Torres, los influencers que saltan al cine por primera vez

El personaje principal de “Gungo y los cavernícolas” tiene la voz de Ricky Limón, el creador de contenido más visto de YouTube en 2025, y aseguró que buscó romper el estigma de los influencers en el cine.

“Vinimos aquí a romper estigmas, hermano, está mucho el prejuicio de: ‘Ay, cuando un creador hace una película o una canción’, luego luego entra esa burbuja de ‘ash'”. Ricky Limón

Ricky Limón en “Gungo y los juegos cavernícolas” | Foto: Uno TV

Ricky Limón aseguró que no dejará de dedicarse a la creación de contenido ni al resto de proyectos que tiene en puerta; sin embargo, no le cerró la puerta a seguir explorando oportunidades en el doblaje y el cine.

De la misma manera, Karen Torres, también creadora de contenido y coprotagonista de “Gungo y los juegos cavernícolas“, también se confesó emocionada por su primera película, al grado de volver a actuar en el futuro.

“Es mi primer proyecto de doblaje, una profesión que respeto muchísimo, respeto mucho a los actores que tienen años en esto. Por ese lado, me encantaría volver a participar en alguna película con mayor preparación“, dijo.

Karen Torres en “Gungo y los juegos cavernícolas”

La influencer con 3.5 millones de seguidores en Instagram hizo un llamado a las familias enteras a descubrir esta cinta en la que se exploran temas como la crianza y los privilegios en la sociedad.

Joaquín Cosío y Silvia Navarro, las voces de la experiencia en “Gungo y los juegos cavernícolas”

Además de los creadores de contenido, el reparto de “Gungo y los juegos cavernícolas” cuenta con actores experimentados como Joaquín Cosío, quien interpreta a uno de los villanos del filme.

El histrión de 63 años no es nuevo en el mundo del doblaje, pues participó en otros proyectos como “Rango“, pero destacó que esta película sea una obra mexicana de alta manufactura.

“Esta película está hecha con toda la mano y me parece, es muy divertida, el casting es de primera, las voces que estamos ahí. Es un producto orgullosamente mexicano”. Joaquín Cosío

Joaquín Cosío en “Gungo y los juegos cavernícolas” | Foto: Uno TV

Silvia Navarro le presta su voz a la mamá del protagonista en “Gungo y los cavernícolas“, y se admitió emocionada por haber transmitido su personalidad como madre de familia a su personaje.

En este sentido, también se mostró feliz por poder compartir la experiencia de este proyecto con su hijo, quien generalmente no puede ver sus películas o telenovelas por su contenido maduro.

“Es un honor que me hayan llamado, que hayan pensado en mí, que sea en este momento. Como ustedes saben, me hace mucha ilusión compartir con mi hijo también mi trabajo, muchas cosas no las puede ver así que esto es espectacular“, expresó.

Silvia Navarro en “Gungo y los juegos cavernícolas” | Foto: Uno TV

Durante la alfombra roja, Silvia Navarro no pudo ocultar su emoción por participar en un proyecto con los creadores de “Huevocartoon” y adelantó que la cinta cuenta con algunos chistes para adultos.

Cabe destacar que el comediante Daniel Sosa también formó parte del equipo de doblaje de “Gungo y los cavernícolas“; sin embargo, no asistió a la alfombra roja de este domingo.

Mario Filio y Raúl Aldana, el doblaje brilla en “Gungo y los juegos cavernícolas”

El casting de “Gungo y los cavernícolas” no está completo sin los actores de doblaje que participan en ella, incluyendo al legendario Humberto Vélez, conocido por dar voz a Homero Simpson en las primeras 15 temporadas de “Los Simpson”.

Por su parte, Raúl Aldana, no solo dio voz a dos personajes sino que dirigió el doblaje de la película que, según sus palabras, le permitió reencontrarse con quien realmente es.

Aldana, conocido por dar voz a Stitch en “Lilo y Stitch”, también destacó los avances de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual que protege a las voces de los actores de doblaje contra clonaciones con inteligencia artificial (IA).

“La ley es muy buena y es punta de lanza. México ha hecho un gran trabajo, mejor que otros países. Si se aplica la ley como debe ser, va a dejar un precedente a nivel mundial”. Raúl Aldana

Mario Filio, quien también participa en “Gungo y los juegos cavernícolas”, coincidió diciendo que México ha sido uno de los países más avanzados del mundo al momento de regular la IA en este sentido.

“Estamos avanzadísimos, perdón, pero creo que ahora sí nos pusimos a la vanguardia. Yo creo que solo España y tal vez Italia estaban a ese nivel“, remató.

¿De qué trata “Gungo y los juegos cavernícolas”?

“Gungo y los juegos cavernícolas” cuenta la historia de Gungo, el hijo del jefe de su tribu y que tiene la fama de ser un inútil debido a que actúa siempre con prepotencia por tener su futuro asegurado.

Cuando su padre parece enfermar, es obligado a tomar el liderazgo de su tribu y un grupo de rebeldes se organiza para usurpar el poder, expulsándolo a tierras inhóspitas junto a todos los exiliados de la tribu.

Gungo tendrá que sobrevivir y desenmascarar el complot en su contra, encontrar su fortaleza interna y liderar a un grupo de exiliados para competir en los juegos cavernícolas en donde solo triunfan los más fuertes.

Ganar o perder podría significar que el joven cavernícola nunca pueda regresar a casa. “. Porque cuando tocas fondo… solo queda picar piedra para subir poco a poco”, dice la sinopsis de la película.

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