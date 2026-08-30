Fabrican cucarachas cíborg para llevar medicamentos a personas atrapadas tras un desastre

GENERANDO AUDIO...

Cucarachas cyborg para desastres naturales. Foto: Universidad de Queensland (UQ)

Las cucarachas podrían convertirse en aliados de los equipos de rescate tras un desastre, con la tecnología podrían ser controladas a distancia, transportar cámaras y activar sistemas de inyección médica.

Investigadores de la Universidad de Queensland (UQ), en colaboración con ingenieros biomédicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), desarrollaron insectos cíborg capaces de desplazarse de manera remota por terrenos complejos y transportar dispositivos que, en el futuro, podrían ayudar a personas atrapadas en edificios colapsados, cuevas u otros lugares de difícil acceso.

El proyecto, denominado “Paraborgs”, busca llevar la tecnología de los insectos cíborg un paso más allá. Mientras investigaciones anteriores habían utilizado estos animales principalmente para localizar y explorar espacios, el nuevo desarrollo pretende que también puedan proporcionar asistencia de emergencia bajo supervisión humana.

De acuerdo con la Universidad de Queensland, los investigadores transformaron a la cucaracha gigante excavadora del norte de Queensland (Macropanesthia rhinoceros) en una pequeña plataforma de rescate.

Su tamaño y fuerza permiten que pueda transportar equipos especializados sin perder la capacidad de desplazarse por espacios reducidos.

Cucarachas controladas a distancia

Uno de los elementos centrales del proyecto es un sistema de navegación desmontable que permite controlar remotamente a los insectos mientras avanzan por terrenos complicados, como escombros y espacios estrechos.

Los investigadores colocaron en las cucarachas componentes electrónicos ligeros y desarrollaron diferentes configuraciones dependiendo de la tarea que deberán realizar.

Algunos de estos insectos pueden transportar cámaras para proporcionar retroalimentación visual, mientras que otros pueden llevar sistemas de autoinyección activados de manera remota.

De esta manera, un equipo de rescate podría utilizar las imágenes obtenidas por los insectos para conocer las condiciones de un espacio al que una persona o un robot convencional no puede llegar.

El objetivo es que, una vez localizada una persona que necesita ayuda, otro insecto equipado con un sistema médico pueda acercarse hasta ella.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que las decisiones médicas continuarían bajo control humano.

La cucaracha funcionaría como una plataforma capaz de transportar y colocar el dispositivo en lugares donde sería complicado llevar directamente a un médico o a un robot de mayor tamaño.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en conseguir que el insecto llegue hasta la posición adecuada para realizar una inyección.

No basta con que la cucaracha consiga desplazarse hasta una persona atrapada. También debe ubicarse con precisión, permanecer estable y activar el mecanismo médico en el lugar correcto.

En las pruebas de concepto realizadas por los investigadores en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Minera de la UQ, los Paraborgs alcanzaron un 95% de éxito en las inyecciones de corto alcance cuando se encontraban a menos de 15 centímetros del objetivo.

Cuando los científicos integraron en una misma tarea la navegación y la inyección, el porcentaje de éxito fue del 72% de los ensayos.

Estos resultados muestran el potencial de la tecnología, aunque todavía existen desafíos antes de que pueda utilizarse fuera de un laboratorio.

Para Hai Nhan Le, investigador de doctorado que participa en el proyecto, una de las dificultades principales consiste precisamente en lograr que el insecto pueda desplazarse hasta el objetivo y mantener la posición necesaria para ejecutar la acción.

La idea puede resultar extraña, especialmente porque implica enviar una cucaracha hacia una persona, pero los investigadores consideran que, en determinadas situaciones, podría representar una alternativa cuando las opciones convencionales de rescate no están disponibles.

¿Por qué utilizar cucarachas?

La elección de Macropanesthia rhinoceros responde a sus características físicas.

A diferencia de insectos más pequeños, esta especie tiene un tamaño y una capacidad de carga que permiten colocarle dispositivos electrónicos y médicos especializados.

Al mismo tiempo, conserva una de las principales ventajas de los insectos, su capacidad para desplazarse por espacios reducidos y terrenos complicados.

Esto podría ser especialmente útil después de un terremoto, un derrumbe o un accidente en una cueva, cuando los supervivientes pueden quedar atrapados en espacios demasiado estrechos para que entren vehículos, personas o robots convencionales.

La investigación forma parte de una línea de trabajo previa del laboratorio de biorrobótica de la UQ.

El equipo ya había demostrado la posibilidad de utilizar escarabajos cíborg capaces de realizar movimientos controlados, pero las cucarachas gigantes ofrecen una mayor capacidad para transportar equipos.

Los científicos señalan que la estrategia no consiste necesariamente en crear un único robot capaz de realizar todas las tareas. En cambio, buscan aprovechar las características naturales de diferentes insectos y asignarles funciones específicas.

Un enjambre con distintas funciones

A largo plazo, los investigadores imaginan enjambres de insectos cíborg especializados, en los que cada individuo tenga una función determinada.

Algunos podrían llevar cámaras y sensores ambientales para explorar el lugar y ayudar a localizar supervivientes. Otros podrían transportar equipos médicos o dispositivos de emergencia.

Esta estrategia permitiría que los equipos de rescate utilizaran simultáneamente varios insectos, cada uno realizando una tarea diferente.

La propuesta también contempla que los insectos sean controlados remotamente por los equipos de emergencia. De acuerdo con la UQ, los investigadores ya han utilizado controles similares a los mandos de videojuegos para dirigir a las cucarachas durante sus pruebas.

¿Cuándo podrían utilizarse en rescates reales?

Por ahora, los Paraborgs no son una herramienta de rescate disponible para emergencias reales. Se trata de una tecnología que continúa en etapa de investigación y que necesita más pruebas, particularmente en condiciones de campo.

Los investigadores estiman que podrían pasar entre cinco y diez años antes de que equipos de insectos cíborg puedan llegar a utilizarse en operaciones reales de emergencia, siempre que existan los recursos necesarios para acelerar la investigación y realizar pruebas fuera del laboratorio.

El propósito, explican los científicos, tampoco es sustituir a los primeros respondedores. La intención es proporcionarles una herramienta adicional para ver, llegar y potencialmente ayudar a personas que se encuentran en lugares donde el acceso directo resulta imposible.

Desde el punto de vista médico, el concepto busca invertir una de las limitaciones habituales de una emergencia: en lugar de esperar a que el paciente pueda ser trasladado hasta donde se encuentra la atención médica, llevar una intervención inicial hasta el paciente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.