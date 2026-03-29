EE. UU. alista un ataque terrestre contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Irán. Foto: AFP-

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, señaló que Estados Unidos planea “en secreto” una ofensiva terrestre, mientras públicamente emite mensajes de diálogo para poner fin a la guerra.

Acusaciones de Irán sobre ofensiva terrestre de EE. UU.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia IRNA, Qalibaf afirmó:

Estados Unidos envía mensajes de negociación en público

Paralelamente, planifica operaciones militares terrestres

Según el diario Washington Post, que cita fuentes estadounidenses, el Pentágono evalúa realizar operaciones terrestres durante varias semanas. Estas acciones no serían una invasión a gran escala, sino incursiones de fuerzas especiales en territorio iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró previamente que los objetivos militares en Irán podrían alcanzarse sin desplegar tropas terrestres.

Movimientos militares y presencia naval en la región

En el contexto de la guerra en Oriente Medio:

Un buque de asalto anfibio estadounidense llegó a la región

El grupo naval incluye aproximadamente 3,500 marinos y elementos del cuerpo de Marines

Estos movimientos ocurren mientras continúa el conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Impacto del conflicto en economía y energía global

La guerra ha generado efectos en la economía internacional, especialmente en el sector energético.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha derivado en una crisis energética global.

Además:

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra instalaciones en Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Se trata de dos de las principales fundiciones de aluminio a nivel mundial

También se reportó que cinco personas murieron tras un ataque en el puerto iraní de Bandar Jamir, según la agencia IRNA.

Ataques, tensiones regionales y respuesta internacional

Durante el domingo:

Se reportaron explosiones en Teherán

Israel informó del lanzamiento de misiles iraníes hacia su territorio

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos notificaron ataques con drones y misiles

En paralelo, representantes de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita sostienen reuniones en Islamabad para abordar el conflicto.

La situación podría ampliarse con la participación de los rebeldes hutíes de Yemen, quienes lanzaron misiles contra Israel y podrían afectar rutas estratégicas como el estrecho de Bab el Mandeb.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.