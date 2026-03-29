Gobierno de Finlandia investiga caída de dos drones no identificados en su territorio

GENERANDO AUDIO...

Dos drones se estrellaron en Finlandia. Foto: AFP

El gobierno de Finlandia informó que dos drones no identificados se estrellaron en su territorio, en un incidente que ya es investigado por las autoridades como una presunta violación del espacio aéreo finlandés.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los hechos ocurrieron el domingo por la mañana cerca de la ciudad de Kouvola, en el sur del país, donde fueron detectados varios objetos voladores a baja altitud.

Ministerio de Defensa confirma el incidente

El ministro de Defensa, Antti Hakkanen, informó que las autoridades tomaron el hecho con seriedad y desplegaron fuerzas de seguridad en la zona donde fueron localizados los drones.

De acuerdo con la información oficial, uno de los drones se estrelló al norte de Kouvola y otro al este de la ciudad, por lo que la policía acordonó ambas zonas mientras continúan las investigaciones.

También se informó que fueron detectados varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad en el espacio aéreo finlandés, particularmente en la zona marítima y el sureste del país.

Fuerza Aérea envió un caza para identificar los drones

Tras el reporte, la Fuerza Aérea de Finlandia desplegó un caza F/A-18 Hornet para una misión de identificación, con el objetivo de determinar el origen de los drones.

Hasta el momento, el gobierno no ha confirmado de dónde provenían los objetos ni quién sería responsable, aunque las autoridades indicaron que la investigación continúa.

Finlandia comparte una larga frontera con Rusia

El incidente ocurre en un contexto sensible, ya que Finlandia comparte una frontera de aproximadamente mil 340 kilómetros con Rusia, lo que ha aumentado la atención de las autoridades ante cualquier posible violación del territorio.

El Ministerio de Defensa informó que se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones y los datos puedan ser verificados oficialmente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.