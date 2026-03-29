El Papa León XIV lanza mensaje contra la guerra durante misa de Domingo de Ramos

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El Papa pide paz durante la misa de Domingo de Ramos. Foto: AFP

El Papa León XIV lanzó un mensaje contra la guerra durante la misa del Domingo de Ramos, en el que advirtió que Dios “no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, en referencia a los conflictos que continúan en distintas regiones del mundo.

Durante su homilía, el pontífice señaló que Jesús es un “Rey de la paz” y afirmó que la fe no puede utilizarse para justificar enfrentamientos armados.

Papa pide rezar por los cristianos de Oriente Medio

En su mensaje de Domingo de Ramos, el Papa hizo referencia directa a la situación que viven los cristianos en Oriente Medio, donde varios conflictos armados continúan afectando a la población.

El pontífice señaló que muchos creyentes en esa región no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos debido a la violencia y pidió a los fieles mantenerse cerca de ellos mediante la oración.

También llamó a rezar por las personas que actualmente sufren las consecuencias de la guerra y pidió que se abran caminos de reconciliación y paz.

“La muerte y el dolor provocados por las guerras son un escándalo”: Papa León XIV

El Papa también reiteró este Domingo de Ramos que no se puede guardar silencio ante el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados y advirtió que la violencia afecta a toda la humanidad.

Señaló que las personas que mueren o resultan heridas en las guerras son víctimas inocentes y afirmó que el dolor provocado por estos conflictos es un escándalo para toda la familia humana.

El pontífice también recordó que ya había expresado su preocupación por la situación en Oriente Medio y en otras regiones del mundo afectadas por la violencia.

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