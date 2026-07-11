EE. UU. y 12 países de América piden respetar los resultados electorales en Colombia

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron un pronunciamiento conjunto este 10 de julio de 2026 en el que expresaron su preocupación por las declaraciones y acciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral en Colombia y advirtieron que deben respetarse los resultados oficiales.

Los países, integrantes del grupo Shield of the Americas, hicieron un llamado a garantizar una transición institucional pacífica, ordenada y transparente, conforme a la Constitución colombiana y al Estado de derecho.

Joint Statement by Members of the Shield of the Americas https://t.co/zxQMhL9k0V — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 10, 2026

Países respaldan la transición democrática en Colombia

En el comunicado conjunto, los gobiernos señalaron que la voluntad ciudadana expresada en las urnas es el único fundamento legítimo del poder público en una democracia constitucional.

Asimismo, afirmaron que desconocer los resultados proclamados por las autoridades electorales competentes representa un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sostienen el Estado de derecho.

El bloque también rechazó cualquier acción o declaración que, sin pruebas suficientes, busque:

Deslegitimar el mandato otorgado por los ciudadanos.

Desacreditar a las autoridades electorales.

Obstaculizar el proceso de transición entre gobiernos, conocido en Colombia como empalme.

Llaman a respetar la Constitución y los resultados electorales

Los firmantes subrayaron que el proceso de empalme no es una concesión política, sino una obligación constitucional destinada a garantizar la continuidad del Estado y la estabilidad democrática.

Por ello, hicieron un llamado a todas las autoridades colombianas para actuar con estricto apego a la Constitución, las leyes y los principios democráticos.

También pidieron respetar los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales y asegurar que la transición de gobierno se realice de manera pacífica y transparente.

El posicionamiento fue difundido por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos y refleja el respaldo de los países firmantes al proceso institucional colombiano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.