El doble sismo en Venezuela deja ya 4 mil 118 muertos y más de 16 mil heridos

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Hasta el momento no hay reporte de desaparecidos. Foto: AFP

El balance de víctimas por los dos sismos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra oficial ascendió a 4 mil 118 personas fallecidas y 16 mil 740 heridas, dos semanas después de la tragedia.

Los terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 impactaron principalmente el estado costero de La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas perdieron sus viviendas.

Sube la cifra de muertos y damnificados

El reporte oficial difundido por Jorge Rodríguez a través de Telegram elevó el número de fallecidos desde los 3 mil 889 reportados un día antes.

Además de los 16 mil 740 heridos, las autoridades contabilizan 17 mil 907 personas sin vivienda, mientras que más de 800 edificaciones sufrieron daños, de las cuales 190 colapsaron por completo.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, miles de damnificados permanecen en estadios, plazas, canchas y refugios temporales, donde reciben alimentos y atención médica por parte de voluntarios y organismos de emergencia.

Un nuevo sismo aumenta la preocupación

La mañana de este viernes, un sismo de magnitud 3 volvió a sacudir Caracas, provocando la evacuación de edificios en el sector financiero de El Rosal.

“Se sintió fuerte (…), desalojaron a todos“, relató Liliana Peñaloza, trabajadora de mantenimiento, quien aseguró que la población permanece en alerta tras los terremotos del 24 de junio.

Por su parte, Amber Llanes, una joven de 26 años, reconoció que el nuevo movimiento telúrico incrementó el temor entre los habitantes de la capital. “Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder una catástrofe“, expresó.

ONU busca recursos para la recuperación

Mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados, la presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para enfrentar la emergencia.

Al mismo tiempo, Naciones Unidas mantiene una campaña para recaudar casi 300 millones de dólares destinados a las tareas de recuperación y asistencia humanitaria.

El organismo internacional estima que hasta 50 mil personas podrían permanecer desaparecidas, aunque el gobierno venezolano no ha confirmado una cifra oficial sobre este rubro.

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