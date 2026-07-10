Alcalde de Houston pide esclarecer la muerte del mexicano baleado por ICE: “Le dispararon y lo mataron”

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Autoridades piden investigación independiente. Foto: Reuters

El alcalde de Houston, John Whitmire, pidió una investigación independiente y transparente sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en esa ciudad.

El funcionario lamentó el fallecimiento del mexicano, expresó sus condolencias a la familia y solicitó a las autoridades federales compartir toda la información relacionada con el tiroteo, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Houston Mayor John Whitmire: For the Salgado family, life will never be the same. At no fault of theirs, Mr. Salgado was chased by a unmarked vehicles. Before he could identify himself and speak as a Houstonian, he was shot and killed. We will use all of our resources to pursue… pic.twitter.com/ZANJjg7tYy — Headquarters (@HQNewsNow) July 10, 2026

Alcalde cuestiona actuación del ICE

Durante una conferencia de prensa, Whitmire manifestó su inconformidad con la forma en que el ICE manejó el operativo y aseguró que la ciudad utilizará todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos.

“El señor Salgado fue perseguido por vehículos sin distintivos, y antes de que pudiera identificarse y hablar como residente de Houston, le dispararon y lo mataron”, declaró.

El alcalde explicó que sostuvo una reunión con los familiares de Lorenzo Salgado, quienes han vivido en Houston durante décadas, para expresarles el respaldo del gobierno local.

ICE killed a father of three yesterday and no one is talking about it.



Lorenzo Salgado Araujo spent 35 years in Houston building homes and raising a family.



According to people interviewed, every night after work you'd find him on his porch, listening to music, petting his… pic.twitter.com/1AR2Rf42h9 — Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) July 9, 2026

Asimismo, reconoció que la investigación enfrenta dificultades debido a que las pruebas permanecen bajo control de las autoridades federales.

Policía de Houston buscará información con el FBI

Whitmire informó que instruyó al jefe de la Policía de Houston, Noe Díaz, a mantener una participación activa en las investigaciones.

Como parte de ello, Díaz sostendrá una reunión la próxima semana con el director de la oficina del FBI en Houston, mientras que la investigación federal permanece a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

Testigos contradicen la versión oficial

Las declaraciones del alcalde ocurren después de que testigos del operativo aseguraran, a través de su abogado, que Lorenzo Salgado nunca intentó atropellar a los agentes del ICE, como sostiene la versión oficial.

El ICE afirmó que el mexicano utilizó la camioneta como arma contra un agente federal, lo que habría provocado que uno de los oficiales disparara en defensa propia.

Sin embargo, el abogado de los tres ocupantes del vehículo aseguró que los disparos provinieron de los costados de la camioneta y que ningún agente se encontraba frente al vehículo al momento del tiroteo. Los tres testigos permanecen bajo custodia de autoridades federales.

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