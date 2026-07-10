Testigos contradicen la versión del ICE sobre muerte de Lorenzo Salgado

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Lorenzo Salgado no intentó atropellar a agentes de ICE. Foto: AFP

Los testigos de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, contradijeron este viernes la versión oficial de las autoridades estadounidenses y aseguraron que el hombre nunca intentó atropellar a los agentes durante el operativo.

Las declaraciones fueron dadas a conocer por el abogado Hugo Balderas-Ibarra, quien representa a dos de las tres personas detenidas durante la intervención en la que murió el mexicano. Sus testimonios contradicen el reporte difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

ICE LYING ABOUT DEATH AGAIN.



If ICE claimed that their vehicle was rammed by immigrant Lorenzo Salgado Araujo, before they killed him, then where are the scratches and dents on the front of his van?



I’ll wait patiently. pic.twitter.com/c40RVVzr28 — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 9, 2026

Testigos rechazan que Lorenzo Salgado embistiera a los agentes

De acuerdo con el DHS, agentes del ICE intentaron detener el vehículo en el que viajaba Lorenzo Salgado; sin embargo, aseguraron que el conductor trató de escapar, impactó una patrulla y utilizó la camioneta como arma para intentar atropellar a un agente, quien respondió disparando en defensa propia.

No obstante, el abogado de los testigos sostuvo que sus clientes relataron una secuencia distinta de los hechos.

“Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE”, afirmó Balderas-Ibarra.

El litigante representa al hermano de Lorenzo Salgado y a dos trabajadores de la construcción que viajaban con él el día del operativo.

Congresista revela que Lorenzo Salgado no era el objetivo

La congresista demócrata por Texas, Sylvia García, informó que habló con el director interino del ICE, David Venturella, quien le confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo del operativo, ni tampoco su hermano.

Según explicó la legisladora, los agentes buscaban a una persona con una orden definitiva de deportación que, presuntamente, había abordado la camioneta donde viajaban los mexicanos.

García añadió que el propio director interino reconoció que no pudo identificar el nombre de la persona buscada ni precisar cuál de los ocupantes del vehículo era el supuesto objetivo de la operación.

Defensa asegura que fue confundido

El abogado también afirmó que Lorenzo Salgado no tenía antecedentes penales, llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, era empresario y padre de hijos con ciudadanía estadounidense.

“Su único delito era que coincidía con la descripción de otro hombre al que buscaban”, sostuvo Balderas-Ibarra.

El caso ha cobrado relevancia en México luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciara que buscará que la muerte de Lorenzo Salgado y otros casos de mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos del ICE sean llevados ante tribunales estadounidenses.

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