Nuevo ataque de EE. UU. en el Caribe deja 4 presuntos narcotraficantes muertos

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Nuevo ataque de EE. UU. en el Caribe. Foto: SOUTHCOM

Estados Unidos informó que mató a cuatro personas durante un ataque contra una embarcación sospechosa de participar en narcotráfico en el mar Caribe, ocurrido este sábado 19 de septiembre. De acuerdo con lo informado, el operativo fue realizado bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

El mando militar estadounidense señaló que la embarcación navegaba por una ruta utilizada para el tráfico de drogas. Asimismo, el SOUTHCOM aseguró que información de inteligencia había confirmado la participación de la nave en actividades de narcotráfico.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

El ataque forma parte de la campaña militar impulsada por la administración de Donald Trump contra organizaciones que Washington vincula con el narcotráfico en América Latina y el Caribe. En los últimos meses, Estados Unidos ha realizado múltiples ataques contra embarcaciones señaladas por las autoridades como utilizadas para transportar drogas.

Ataque de Estados Unidos contra embarcación en el Caribe

De acuerdo con SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó el sábado un ataque letal contra una embarcación rápida que operaba en rutas establecidas de narcotráfico.

El comando estadounidense calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”. La información disponible no incluye las identidades de las personas que murieron ni precisa el punto exacto del Caribe donde ocurrió el ataque.

SOUTHCOM difundió imágenes de la operación y sostuvo que la embarcación estaba involucrada en actividades ilícitas. El reporte oficial no ofreció mayores detalles sobre la cantidad o el tipo de droga que presuntamente transportaba.

¿Cuántas personas han muerto en estos ataques?

El operativo se suma a una serie de acciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Según AFP, la campaña acumula al menos 231 personas muertas en 69 ataques militares durante el último año.

La administración estadounidense sostiene que estas operaciones forman parte de una estrategia para combatir a organizaciones criminales que considera vinculadas con el narcotráfico. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han calificado las ofensivas como ejecuciones extrajudiciales

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