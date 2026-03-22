Ozempic pierde patente y abre paso a versiones más baratas en varios países

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Ozempic pierde su patente y podría ser más barato. Foto: Shutterstock

La pérdida de la patente de Ozempic y Wegovy abre el mercado a la producción de semaglutida genérica, lo que podría reducir el precio de Ozempic genérico en distintos países, con India como uno de los principales centros de fabricación.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk dejó de tener exclusividad sobre estos medicamentos en al menos diez países desde este sábado, tras expirar el periodo legal de protección.

Ozempic pierde patente: países donde ya habrá genéricos

La expiración de la patente permite la entrada de nuevos fabricantes en mercados que concentran cerca del 48% de la carga mundial de obesidad.

Entre los países donde ya no hay protección comercial se encuentran:

Brasil

China

Sudáfrica

Turquía

Canadá

India será el primer país en iniciar la producción a gran escala, debido a su capacidad para fabricar medicamentos genéricos a bajo costo.

Semaglutida genérica India: más de 50 marcas entrarán al mercado

Empresas farmacéuticas en India ya preparan versiones genéricas de la semaglutida, principio activo de Ozempic y Wegovy.

Una de ellas es Zydus Lifesciences, que anunció que comenzará la comercialización desde el primer día tras la expiración de la patente.

Se prevé que el mercado incluya:

Más de 50 marcas con semaglutida

Diferentes presentaciones inyectables

Competencia directa entre fabricantes

Precio Ozempic genérico: tratamiento podría bajar de 350 a 15 dólares

La entrada de genéricos podría modificar los precios del tratamiento.

De acuerdo con estimaciones del sector:

El costo mensual podría bajar de 350 dólares a 15 dólares

En países con menos recursos, el precio podría ser de hasta 3 dólares por paciente

Estos montos aún no han sido confirmados oficialmente.

Cuándo llegan genéricos de Ozempic a Europa y Estados Unidos

En Europa y Estados Unidos, las versiones genéricas tardarán más en llegar debido a regulaciones vigentes que protegen la innovación farmacéutica.

Las fechas estimadas son:

Europa: primeros años de la década de 2030

Estados Unidos: periodo similar, sin fecha definida

En el caso de la tirzepatida, comercializada como Mounjaro por Eli Lilly, la expiración de la patente se prevé entre 2036 y 2037.

Novo Nordisk prepara respuesta ante pérdida de exclusividad

Novo Nordisk señaló que la expiración de patentes forma parte del ciclo de vida de los medicamentos y que está preparada para competir en este nuevo escenario.

La empresa ha intentado frenar la entrada de genéricos en mercados como India, China y Brasil mediante acciones legales y ajustes en precios.

También trabaja en nuevas versiones de sus productos, incluidas presentaciones orales que buscan ampliar su oferta.

Mercado de medicamentos para obesidad cambia con nuevos competidores

La disponibilidad de semaglutida genérica coincide con una mayor demanda de tratamientos para obesidad y diabetes.

El acceso a versiones más económicas podría ampliar el número de pacientes que utilizan estos medicamentos, especialmente en países con menor capacidad de gasto.

La entrada de nuevos fabricantes también introduce cambios en la dinámica del mercado farmacéutico a nivel global.

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