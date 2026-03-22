Lo último en Medio Oriente: estos son los hechos que marcan el conflicto

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El conflicto en Medio Oriente sigue; estos son los últimos acontecimientos. AFP

El conflicto en Medio Oriente mantiene una escalada tras nuevos ataques entre Irán e Israel, junto con amenazas de Estados Unidos y advertencias internacionales sobre riesgos en la región.

Estos son los hechos más recientes que marcan la agenda.

Netanyahu amenaza con atacar a dirigentes de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país podría dirigir ataques contra líderes iraníes, así como contra instalaciones y activos económicos.

Las declaraciones ocurrieron durante una visita a la zona donde impactó un misil.

Papa León XIV expresa preocupación por la guerra

El papa León XIV manifestó su preocupación por la situación en Medio Oriente durante la oración del Ángelus.

Señaló que la violencia y también sus consecuencias afectan a la comunidad internacional.

OMS advierte sobre una fase peligrosa

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó, por otra parte, que el conflicto ha entrado en una fase de riesgo.

Advirtió que los ataques cercanos a instalaciones nucleares representan una amenaza para la salud pública y el medio ambiente.

Irán ha lanzado más de 400 misiles contra Israel

El ejército israelí informó también que Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos desde el inicio de la escalada.

De acuerdo con el portavoz Nadav Shoshani:

El 92 % de los misiles han sido interceptados

Se han registrado cuatro impactos directos

Estos ataques se producen desde finales de febrero.

Israel ordena destruir puentes en el sur de Líbano

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó destruir puentes en el sur de Líbano que, según indicó, son utilizados por Hezbolá.

El objetivo es impedir el traslado de armamento hacia el sur del país.

Ataques dejan muertos y heridos en Israel

Un cohete lanzado desde Líbano dejó también una persona muerta en el norte de Israel, de acuerdo con autoridades.

Además, ataques con misiles iraníes provocaron:

Al menos 100 heridos en Arad

Cerca de 30 heridos en Dimona

Dimona alberga instalaciones nucleares, según reportes.

Base de EE. UU. en Bagdad recibe ataque

Un centro diplomático y logístico estadounidense en el aeropuerto internacional de Bagdad fue atacado en ocho ocasiones durante la noche, informaron autoridades de seguridad iraquíes.

Detectan misiles cerca de Riad

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que detectó tres misiles balísticos cerca de Riad.

A uno se le interceptó

Dos cayeron en zonas sin población

Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio también un plazo de 48 horas a Irán para permitir el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Advirtió que, de no cumplirse, su gobierno podría atacar infraestructura eléctrica iraní.

Irán responde a amenazas de Estados Unidos

Finalmente, tras el mensaje, el ejército iraní advirtió que responderá con ataques a infraestructura energética en la región del Golfo.

Señaló que cualquier acción contra sus instalaciones tendrá respuesta sobre activos vinculados a Estados Unidos.

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