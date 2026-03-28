El Papa León XIV critica riqueza y desigualdad en Mónaco

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Foto: AFP

El Papa León XIV criticó los “abismos entre pobres y ricos” durante su visita oficial al Mónaco, un país conocido por su lujo y concentración de riqueza.

El pontífice llegó por la mañana al principado y fue recibido por el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène. Más tarde, ofreció un mensaje desde el Palacio Principesco ante autoridades y fieles.

En su discurso, el Papa cuestionó las “estructuras de poder injustas” que generan desigualdad social y llamó a redistribuir la riqueza.

Señaló que los bienes y oportunidades “no deben ser retenidos, sino redistribuidos”, en línea con la doctrina social de la Iglesia. También advirtió que la “ostentación de la fuerza” y los conflictos internacionales ponen en riesgo la paz global.

Mónaco, símbolo de riqueza y contraste social

El mensaje tuvo especial impacto en Mónaco, considerado uno de los lugares más exclusivos del mundo, con presencia de millonarios, casinos y altos niveles de vida.

Durante el evento, miles de personas se reunieron en el Palacio Principesco para escuchar al pontífice, ondeando banderas del Vaticano y del principado.

El príncipe Alberto II reconoció la necesidad de solidaridad y afirmó que incluso los países pequeños pueden contribuir a mejorar el mundo.

Agenda del Papa en su visita a Mónaco

Como parte de su visita, el Papa participará en diversas actividades:

Encuentro con la comunidad católica

Visita a la catedral de la Inmaculada Concepción

Recorrido por la iglesia de Santa Devota

Misa masiva en el estadio Louis II

Se espera la asistencia de unas 15 mil personas en la ceremonia principal. La visita ocurre a una semana de la Pascua y servirá para medir la cercanía del pontífice con los fieles en Europa.

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