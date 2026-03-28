El Papa León XIV critica riqueza y desigualdad en Mónaco
El Papa León XIV criticó los “abismos entre pobres y ricos” durante su visita oficial al Mónaco, un país conocido por su lujo y concentración de riqueza.
El pontífice llegó por la mañana al principado y fue recibido por el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène. Más tarde, ofreció un mensaje desde el Palacio Principesco ante autoridades y fieles.
En su discurso, el Papa cuestionó las “estructuras de poder injustas” que generan desigualdad social y llamó a redistribuir la riqueza.
Señaló que los bienes y oportunidades “no deben ser retenidos, sino redistribuidos”, en línea con la doctrina social de la Iglesia. También advirtió que la “ostentación de la fuerza” y los conflictos internacionales ponen en riesgo la paz global.
Mónaco, símbolo de riqueza y contraste social
El mensaje tuvo especial impacto en Mónaco, considerado uno de los lugares más exclusivos del mundo, con presencia de millonarios, casinos y altos niveles de vida.
Durante el evento, miles de personas se reunieron en el Palacio Principesco para escuchar al pontífice, ondeando banderas del Vaticano y del principado.
El príncipe Alberto II reconoció la necesidad de solidaridad y afirmó que incluso los países pequeños pueden contribuir a mejorar el mundo.
Agenda del Papa en su visita a Mónaco
Como parte de su visita, el Papa participará en diversas actividades:
- Encuentro con la comunidad católica
- Visita a la catedral de la Inmaculada Concepción
- Recorrido por la iglesia de Santa Devota
- Misa masiva en el estadio Louis II
Se espera la asistencia de unas 15 mil personas en la ceremonia principal. La visita ocurre a una semana de la Pascua y servirá para medir la cercanía del pontífice con los fieles en Europa.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.