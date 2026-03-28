Yemen, aliado de Irán, lanza primer misil a Israel, pero es interceptado

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Israel intercepta primer misil lanzado desde Yemen. Foto: AFP

El Ejército de Israel informó este sábado la intercepción de un misil lanzado desde Yemen, atribuido a los rebeldes hutíes, en un ataque dirigido al sur del país que no dejó personas heridas.

Se trata del primer ataque desde Yemen contra Israel desde que inició la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Israel intercepta misil de hutíes tras ofensiva contra Irán

De acuerdo con las Fuerzas Armadas israelíes, el misil fue detectado y neutralizado por los sistemas de defensa antes de impactar en territorio. Medios locales señalaron que no se reportaron daños ni víctimas tras la intercepción.

Los hutíes, grupo aliado de Irán, habían advertido un día antes que estaban “listos” para intervenir directamente en el conflicto en Medio Oriente.

Su portavoz militar, Yahya Sari, afirmó que cuentan con capacidad para lanzar ataques y que mantienen “el dedo en el gatillo”.

Escala tensión en Medio Oriente

El lanzamiento del misil ocurre en medio de la escalada regional tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Autoridades iraníes han reportado más de mil 500 muertos por estos ataques, incluyendo altos funcionarios y mandos militares.

El conflicto ha generado nuevas alertas por la posible participación de otros actores en la región, lo que podría ampliar el alcance de las hostilidades. Hasta ahora, Israel mantiene sus sistemas de defensa activos ante posibles nuevos ataques.

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