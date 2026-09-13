León XIV pide paz mundial al conmemorar los 25 años del 11 de septiembre

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Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV renovó este domingo su oración por las personas que murieron y por quienes aún viven con heridas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al cumplirse 25 años de aquel ataque terrorista.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Pontífice recordó el “trágico día” y llamó a renovar el compromiso por la paz en el mundo, especialmente mediante la oración, ante los conflictos y la violencia que afectan a millones de personas.

Papa León XIV pide paz al recordar el 11 de septiembre

León XIV pidió a los fieles rezar para que Dios conceda “el don de la paz” en todo el mundo y confió esta intención a “la intercesión de la Virgen María.”

El Papa señaló que el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre debe impulsar un compromiso renovado para evitar nuevos conflictos y promover la paz. La declaración ocurrió durante una jornada en la que también reflexionó sobre el perdón.

León XIV habla sobre el perdón

El Pontífice sostuvo que el perdón es necesario para vivir en paz, pues los conflictos, los rencores y las venganzas pueden dañar relaciones, dividir familias y provocar guerras. También afirmó que “el perdón libera y devuelve la luz”, incluso en situaciones marcadas por dificultades materiales y morales.

En el #EvangelioDeHoy (Mt 18, 21-35) Jesús nos recuerda que el don y el perdón son la base de nuestra existencia. Todo nos lo da Dios por puro amor, y ninguno de nosotros puede decirse perfecto a la hora de responder a tanta bondad. Por eso, la gratuidad, que es la fuente de… — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 13, 2026

Al recordar a las víctimas del 11 de septiembre, León XIV vinculó el mensaje de paz con la necesidad de superar los conflictos mediante el perdón y la oración.

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