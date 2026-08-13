Suecia reduce a 14 años la edad para enviar a menores a prisión

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Suecia reduce responsabilidad penal para menores. Foto: Getty Images

Suecia aprobó reducir de 15 a 14 años la edad de responsabilidad penal, una medida impulsada por el Gobierno de derecha para reforzar su estrategia contra la delincuencia.

La nueva norma entrará en vigor el 10 de septiembre, tres días antes de las elecciones generales.

Suecia baja la edad penal a 14 años

Unos 281 legisladores votaron a favor de la reforma, incluidos integrantes de los socialdemócratas de oposición, mientras que 66 votaron en contra.

El Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que gobierna en minoría, había buscado inicialmente establecer la edad de responsabilidad penal en 13 años. Sin embargo, la propuesta fue retirada en junio luego de que el Ejecutivo no consiguiera el respaldo suficiente en el Parlamento.

Gobierno de Suecia buscaba una edad penal de 13 años

La decisión de fijar el límite en 14 años coincide con una recomendación realizada por un comisionado designado por el propio Gobierno.

El Ejecutivo había planteado reducirlo todavía más, a 13 años, pero encontró oposición entre los organismos consultados. De los 126 organismos que participaron en el proceso, la mayoría rechazó establecer una edad tan baja.

Entre las instituciones que se opusieron estuvieron la policía y el servicio penitenciario.

Desde que llegó al poder en 2022, el Gobierno de Kristersson ha colocado la lucha contra el crimen como una de las prioridades de su programa político.

Elecciones en Suecia serán el 13 de septiembre

La entrada en vigor de la reforma ocurrirá apenas tres días antes de las elecciones generales de Suecia, previstas para el 13 de septiembre.

El Gobierno conservador cuenta con el respaldo parlamentario de los Demócratas de Suecia, partido de extrema derecha, aunque el Ejecutivo no tiene mayoría propia.

Una encuesta de Demoskop publicada por Svenska Dagbladet colocó a la oposición de centroizquierda por delante de los partidos de derecha.

El sondeo señaló que los partidos gubernamentales y los Demócratas de Suecia alcanzarían 47% de los votos, frente a 51% de los partidos de oposición.

Con la reforma aprobada, Suecia reducirá de 15 a 14 años la edad de responsabilidad penal a partir del 10 de septiembre.

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