GENERANDO AUDIO...

Fuentes señalan que podría estar en Rusia. Foto: Reuters.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentará mantener las riendas del régimen tras la detención de Nicolás Maduro hecha por Estados Unidos. Ella es una de sus principales defensoras, por lo que desempeñó un papel importante en el gobierno.

A las 02:00 horas de este sábado, fuerzas especiales de Estados Unidos entraron a Caracas, en una operación que duró más de una hora y que derivó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

El presidente Donald Trump dio detalles sobre el operativo en entrevista con Fox News:

“Se encontraba en un lugar fuertemente custodiado… de hecho, era como una fortaleza. Estaba en una fortaleza. Había puertas de acero, había lo que llaman un espacio de seguridad, con acero macizo por todas partes. No logró cerrar ese espacio, intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no lo consiguió.”

La captura ha provocado un vacío de poder, donde Estados Unidos gobernará Venezuela en el periodo de transición, mientras hay un nuevo gobernante.

Sin embargo, pese a su ausencia durante las primeras horas después de la detención, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que mantendría el régimen de Nicolás Maduro. Por su cargo, ella es la siguiente al mando, según la línea de sucesión.

¿Quién es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela?

Delcy Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Es hija del guerrillero de izquierda, Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista durante la década de 1970, de acuerdo con Reuters.

En 1993, egresó como licenciada de derecho de la Universidad Central de Venezuela. Su trayectoria política comenzó una década después, cuando trabajó en la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República, en 2003.

Posteriormente, en febrero del 2006, asumió como ministra del Despacho de la Presidencia de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. Solo duró unos meses en el cargo, ya que, en agosto del mismo año, quedó como ministra de Comunicación e Información, ya con Nicolás Maduro.

En junio del 2018, el mandatario venezolano nombró a Delcy Rodríguez como vicepresidenta. En X, indicó que era una “mujer joven, valiente, mártir, revolucionaria y probada en mil batallas”.

Para agosto del 2024, Nicolás Maduro también la nombró como ministra de Hidrocarburos, labor que Delcy Rodríguez ejecutó de forma simultánea a la vicepresidencia.

Reuters indicó que Nicolás Maduro calificó a Delcy Rodríguez como una “tigresa” por defender al gobierno del que formaba parte.

¿Qué se sabe del paradero de Delcy Rodríguez?

Durante las primeras horas, la agencia informativa Reuters indicó que Delcy Rodríguez en Rusia, de acuerdo con fuentes familiarizadas con sus movimientos.

Supuestamente decidió permanecer en dicho país, después de que Donald Trump detuvo a Nicolás Maduro este sábado 3 de enero.

Tres fuentes indicaron a Reuters que el hermano de la vicepresidenta y jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, está en la ciudad de Caracas, en Venezuela.

Para entonces, la última aparición pública de Delcy Rodríguez ocurrió poco después de la detención. A través de la televisión estatal, se difundió un mensaje de audio donde ella pidió una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Horas después, apareció en cadena nacional con los miembros del Consejo Nacional de la Nación y otros funcionarios de los poderes públicos. Según la propia televisión estatal, la transmisión se hizo desde Caracas, Venezuela.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno está listo “para defender a Venezuela”, toda vez que exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional.”

Delcy Rodríguez anunció la activación de los mecanismos necesarios para mantener el régimen, lo cual, se opone al anuncio de Donald Trump sobre asumir el control del país mientras se instauraba un nuevo poder. Conforme a la línea de sucesión, ella quedaría al frente del gobierno.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: