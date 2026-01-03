GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump indicó que el despliegue militar estadounidense en Venezuela, realizado durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, que llevó a la captura del dictador Nicolás Maduro tuvo una duración de “47 segundos”.

Captura de Nicolás Maduro se dio en 47 segundos

En conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el mandatario estadounidense compartió detalles sobre el operativo, denominado Operación Resolución Absoluta, que culminó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Explicó que la acción fue ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos y que se trató de una operación militar sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con Trump, el líder venezolano intentó refugiarse en un lugar con puertas de acero; sin embargo, los agentes estadounidenses que participaron en la operación evitaron que Maduro pudiera cerrar la habitación y terminaron deteniéndolo.

Trump aseguró que la detención de Maduro se concretó en 47 segundos, durante los cuales las tropas entraron y aseguraron al mandatario.

No hubo bajas por parte del Gobierno de EE. UU.

El presidente destacó que en la operación no hubo pérdidas de efectivos estadounidenses y que todos los vehículos aéreos regresaron a sus bases, aunque algunos sufrieron daños leves, asegurando que ningún otro gobierno más que el de Estados Unidos puede lograr algo parecido.

“Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche”, sostuvo Trump.

Operación Resolución Absoluta, misión para capturar a Maduro

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, indicó que la misión para capturar al presidente Nicolás Maduro, tuvo por nombre Operación Resolución Absoluta.

“La operación, conocida como Operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero, y fue la culminación de meses de planificación y ensayo, una operación que, francamente, solo las fuerzas armadas de Estados Unidos podrían emprender”, dijo Caine.

Explicó que se había estado preparando durante meses esta operación, por lo que en las últimas semanas los militares permanecieron en alerta, listos para atacar, pero que las condiciones meteorológicas no eran las óptimas para que se llevara a cabo.