Venezuela denuncia ataques sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

Por ahora no existe información detallada sobre los ataques. REUTERS

El Gobierno de Venezuela denuncia este sábado una serie de ataques aéreos de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades califican los hechos como una “gravísima agresión militar” contra zonas civiles y militares del país.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la agresión representa una violación a la soberanía nacional y eleva de forma crítica la tensión regional. El Ejecutivo venezolano señala que los ataques ponen en riesgo la vida de la población y afectan directamente la estabilidad de América Latina y el Caribe.

A falta de un anuncio formal del Gobierno estadounidense, fuentes de la Casa Blanca confirman, bajo condición de anonimato, que el Ejército de Estados Unidos inicia una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela acusa agresión militar y señala objetivo sobre recursos estratégicos

En su primera reacción a las explosiones registradas durante la madrugada, el Gobierno de Venezuela responsabiliza directamente a Estados Unidos de ejecutar ataques cuyo objetivo, afirma, es apoderarse de los recursos estratégicos del país, en particular petróleo y minerales, e intentar quebrar por la fuerza la independencia política de la nación.

Las autoridades sostienen que esta ofensiva desborda la tensión diplomática y militar que se mantiene durante los últimos meses entre ambos países. Recuerdan que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordena el despliegue de buques de combate en las costas venezolanas, incauta petroleros que parten de sus puertos y amenaza con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Hasta el momento, no existe información oficial detallada sobre los daños. Residentes de Caracas relatan que escuchan múltiples explosiones, observan aviones sobrevolando la capital y perciben ruido de disparos. Medios locales reportan detonaciones en bases militares y puntos de seguridad como Fuerte Tiuna, La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

