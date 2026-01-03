GENERANDO AUDIO...

Petro y Díaz-Canel denuncian ataque. FOTO: AFP

Las reacciones internacionales por el ataque a Venezuela comenzaron de inmediato. Presidentes de la región denunciaron bombardeos sobre Caracas y exigieron la intervención urgente de organismos multilaterales como la ONU y la OEA, ante lo que califican como una agresión contra la soberanía venezolana.

El señalamiento ocurre en medio de una escalada diplomática. El Gobierno de Venezuela respondió declarando estado de emergencia nacional y movilización general, mientras anunció que llevará denuncias formales ante instancias internacionales para exigir condena y responsabilidades.

Reacciones internacionales por ataque a Venezuela sacuden la región

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros mandatarios en pronunciarse. En su cuenta de X, afirmó que “en este momento bombardean Caracas” y alertó al mundo sobre un ataque con misiles. Petro pidió que se convoque “de inmediato” al Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Colombia forma parte desde el 1 de enero, para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”. También solicitó la intervención urgente de la OEA y la ONU.

A estas condenas se sumó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien denunció un “criminal ataque de EE.UU. a Venezuela” y demandó una reacción “urgente” de la comunidad internacional. En su mensaje, señaló que la región, a la que calificó como “zona de paz”, está siendo “brutalmente asaltada” y habló de “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y América Latina.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense” contra ese país.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también “la agresión ilegal de Estados Unidos”.

En el plano interno, el Gobierno venezolano declaró el estado de movilización general y de emergencia nacional, con el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios del país. La medida busca responder a la situación de seguridad tras el ataque denunciado.

Además, el presidente Nicolás Maduro ordenó iniciar una ofensiva diplomática con denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), con el objetivo de exigir la condena y la rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

Maduro advirtió que, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia, y convocó a gobiernos y pueblos del mundo a movilizarse en solidaridad.

