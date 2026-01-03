GENERANDO AUDIO...

Aviones y explosiones se reportan en Caracas. FOTO: Redes sociales

Aviones, ruidos fuertes y al menos una columna de humo fueron vistos y escuchados en Caracas, durante las primeras horas de este sábado, de acuerdo con testigos de agencias de noticias. Los hechos ocurrieron de madrugada y generaron alarma entre habitantes de distintas zonas de la capital venezolana.

Además, el área sur de Caracas, cercana a una importante base militar, se quedó sin electricidad, según los mismos reportes. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido información oficial sobre el origen de los ruidos, los sobrevuelos o el corte de energía.

Tensión en Venezuela por presión de Estados Unidos

El contexto se da en medio de una fuerte presión de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado en diversas ocasiones su intención de realizar operaciones terrestres en Venezuela, como parte de una estrategia para forzar la salida del mandatario venezolano.

Esta presión incluye sanciones ampliadas, un mayor despliegue militar estadounidense en la región y más de dos docenas de ataques contra embarcaciones que Washington señala como presuntamente involucradas en tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Aviones, apagón y amenazas de operaciones en Venezuela

Los ruidos de aviones, las explosiones y la columna de humo observada en Caracas ocurren en un momento de alta tensión política y militar. La falta de energía eléctrica en una zona estratégica, cercana a una base militar, aumentó la incertidumbre entre la población durante la madrugada de este sábado.

Hasta ahora, no se ha confirmado si los hechos están relacionados con actividades militares internas, ejercicios, incidentes aislados o con el escenario de presión internacional descrito por el Gobierno de Estados Unidos. Tampoco se ha informado sobre personas lesionadas o daños materiales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades venezolanas o fuentes oficiales aclaren lo ocurrido en la capital.

