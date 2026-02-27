Escala tensión: SRE alerta por conflicto en Medio Oriente y emite recomendaciones

GENERANDO AUDIO...

México emite aviso de seguridad a connacionales en Israel e Irán. Foto: Uno TV

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se mantiene atenta a la situación en el Medio Oriente ante el aumento de tensiones entre Israel e Irán, y llamó a las y los mexicanos a evitar viajes a ambos países dadas las circunstancias actuales.

La dependencia señaló que, hasta el momento, no se han recibido solicitudes de asistencia consular, aunque las embajadas mexicanas mantienen comunicación permanente con connacionales en la región.

En Irán, el personal de la Embajada de México está en contacto directo con las personas mexicanas que permanecen en ese país, quienes han manifestado su intención de continuar ahí. En Israel, la representación diplomática también mantiene comunicación constante con connacionales y autoridades locales.

Recomendaciones y líneas de contacto

La Cancillería exhortó a quienes se encuentren en estos países a seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Asimismo, reiteró los números de contacto para casos de atención o protección consular:

Embajada de México en Irán: +98 912 122 4463

+98 912 122 4463 Embajada de México en Israel: 054-316-6717

También se recomendó el uso del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), con el fin de mantener comunicación directa y permanente con las autoridades mexicanas:

https://sirme.sre.gob.mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que continuará dando seguimiento a la evolución del conflicto y emitirá actualizaciones conforme sea necesario para salvaguardar a la comunidad mexicana en la región.

