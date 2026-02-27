Países piden a sus ciudadanos salir de Medio Oriente tras registro de escalada en conflictos

GENERANDO AUDIO...

Canadá, China y EE. UU. piden a ciudadanos dejar Medio Oriente. AFP

Estados Unidos, China y Canadá pidieron a sus ciudadanos salir de Israel e Irán ante el aumento de tensiones en Medio Oriente, restricciones de seguridad y riesgos asociados a un posible agravamiento del conflicto regional.

EE. UU. recomienda abandonar Israel

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó este viernes que los ciudadanos estadounidenses consideren abandonar Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles. Además, autorizó la salida de personal no esencial del Gobierno de EE. UU. y familiares de la misión en Israel debido a riesgos de seguridad. La embajada en Jerusalén restringió su personal a lo mínimo imprescindible y advirtió que podría limitar o prohibir desplazamientos a zonas específicas, incluida la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania.

El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Israel el 2 y 3 de marzo de 2026. Durante su visita abordará temas regionales como Irán, Líbano y el plan de 20 puntos para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump.

China urge evacuar Irán ante despliegue militar de EE. UU.

La Embajada de China en Irán pidió a sus ciudadanos no viajar al país y a quienes ya se encuentran allí evacuar lo antes posible. La representación diplomática señaló que la situación de seguridad externa ha aumentado de forma significativa.

El mensaje se emite en medio de advertencias por el despliegue militar de Estados Unidos en la región. La embajada indicó que brindará asistencia para la reubicación de ciudadanos chinos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres a través de países vecinos.

Canadá advierte por disturbios y riesgo de detenciones

El Gobierno de Canadá también pidió a sus ciudadanos salir de Irán si pueden hacerlo de forma segura. Ottawa alertó sobre disturbios civiles, tensiones regionales y riesgo de detención arbitraria, así como una aplicación impredecible de leyes locales, incluso para personas con doble nacionalidad.

Las autoridades canadienses señalaron que su capacidad de asistencia consular en Irán es limitada. Indicaron que algunas aerolíneas suspendieron vuelos, aunque permanecen disponibles opciones comerciales y cruces terrestres. Recomendaron mantenerse informados, contar con documentos vigentes y considerar salidas por Turquía o Armenia.

Los llamados de evacuación se producen en un contexto de escalada regional que ha generado restricciones de movilidad, posibles cancelaciones de vuelos y advertencias de seguridad para extranjeros en varios países de Medio Oriente.

Reino Unido se suma y desaconseja todos los viajes a Irán

El Gobierno británico se sumó a las advertencias internacionales y desaconsejó cualquier viaje a Irán, en medio del aumento de la tensión regional y el riesgo de una escalada que pueda afectar la seguridad y las comunicaciones.

El Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) informó en su última actualización que, debido a la situación de seguridad, retiró temporalmente a su personal del país, aunque la embajada continúa operando de forma remota. Además, advirtió que viajar en contra de sus recomendaciones podría invalidar el seguro de viaje.

El FCDO pidió a los ciudadanos británicos que ya se encuentran en Irán —ya sea como residentes o visitantes— que evalúen cuidadosamente su permanencia y los riesgos asociados. Subrayó que las personas con doble nacionalidad británica o británico-iraní enfrentan un riesgo considerable de arresto, interrogatorio o detención, y que incluso poseer un pasaporte británico o vínculos con el Reino Unido puede ser motivo suficiente para acciones por parte de las autoridades iraníes.

