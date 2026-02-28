Embajador de Irán en México, desmiente deceso del Ayatola Ali Khamenei

GENERANDO AUDIO...

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, aseguró que el Ayatolá Ali Khamenei y su gabinete se encuentran a salvo y preparando la respuesta militar a los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

“Nuestro canciller reafirmó y dijo que nuestro líder supremo, tanto los delegados y la presidencia están sanos y a salvo”, dijo Abolfazl Pasandideh, el embajador de Irán en México.

“Hace media hora por parte de la dirección de nuestro líder supremo, se dio un anuncia que el líder supremo está bien, está a sano y salvo y en este caso está direccionando y gestionando todos los ataques para la venganza a estos ataques terroristas a nuestra nación”.

Denunció que uno de los bombardeos destruyó una escuela en donde estaban 106 alumnas y hasta el momento Teherán reporta la muerte de 200 personas en 24 de estados de Irán y 747 civiles han resultado lesionados.

“En este caso si estamos viendo imágenes de 200 niñas chiquitas que en una escuela son quemadas, ustedes creen que bastaría sólo con disculparse”, dijo

Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos utiliza de pretexto el programa nuclear de Teherán para atacar injustificadamente a su país.

“Nuestra patria fue atacada por un régimen que tiene armas nucleares que posee armas nucleares y mientras tanto condena y amenaza a nuestro país diciendo que tenemos armas nucleares”.

Condenó el silencio de la comunidad internacional ante estos ataques injustificados.

“En mi opinión si la comunidad internacional guarda silencio ante esta persona ¿no estamos avanzando hacia tener la ley de la selva?”, dijo.

“Si toda esta situación se hubiera dado en un país europeo y no en Teherán, el mundo se hubiera quedado callado”, señaló.

Aseguró que el poder militar de Irán es capaz de desatar la venganza más grande jamás vista.

“Nuestros misiles son capaces de hacer la venganza más grande del mundo por la muerte de las chicas y las mujeres y las niñas que murieron en la escuela”.

Finalmente, el diplomático iraní confió en que México condenará el ataque a su país.

“Obviamente bajo las perspectivas y la política exterior de México que siempre ha defendido este tipo de situaciones y siempre ha tenido una postura, sí tenemos una esperanza por parte del gobierno mexicanos que de alguna manera condene esta situación”.

