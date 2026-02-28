Alí Jamenei: del heredero inesperado de la revolución islámica al hombre más poderoso de Irán

GENERANDO AUDIO...

Alí Jamenei murió tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Foto: AFP

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió tras los ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos contra Teherán, según informó el presidente estadounidense, Donald Trump. Imágenes satelitales mostraron daños significativos en su complejo en la capital iraní, uno de los primeros objetivos de la campaña de bombardeos que ha sacudido a la región.

La muerte de Jamenei, de 86 años, supondría un golpe histórico para la República Islámica que dirigió desde 1989, consolidando un poder absoluto dentro del sistema clerical iraní y enfrentando de manera constante a Occidente, especialmente a Estados Unidos.

Alí Jamenei: de heredero inesperado a líder supremo

Cuando fue designado sucesor del ayatolá Ruhollah Jomeini tras su muerte, Jamenei no contaba con el mismo peso religioso ni con el carisma de su mentor. Incluso carecía del rango clerical de ayatolá al momento de asumir el liderazgo supremo.

Sin embargo, logró consolidar su autoridad mediante la construcción de un aparato de seguridad leal a su figura y el fortalecimiento del sistema político clerical, donde ninguna decisión relevante —sobre todo en relación con Estados Unidos— podía adoptarse sin su aprobación.

Con el paso de los años, pasó de ser considerado un líder débil a convertirse en una de las figuras más poderosas de Irán en el último siglo.

Un mandato marcado por la confrontación

Jamenei mantuvo una postura de profunda desconfianza hacia Occidente, acusando repetidamente a Estados Unidos de intentar derrocar al régimen iraní. Durante su liderazgo:

Respaldó el desarrollo del programa nuclear y de misiles balísticos

Apoyó a fuerzas aliadas de Irán en la región

Reprimió con dureza protestas internas, incluyendo las más sangrientas desde la Revolución Islámica de 1979

En 2022 y nuevamente este año, recurrió al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a la fuerza paramilitar Basij para sofocar manifestaciones en todo el país.

A pesar de su rigidez ideológica, también mostró pragmatismo cuando la supervivencia del régimen estuvo en juego, como en su respaldo cauteloso al acuerdo nuclear de 2015 con potencias mundiales.

Crisis y presión creciente

En sus últimos años enfrentó la mayor crisis de su mandato. Antes del ataque del sábado, intentaba prolongar negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, mientras el país sufría sanciones devastadoras y crecientes tensiones militares.

En junio se vio obligado a ocultarse durante 12 días de ataques aéreos israelíes y estadounidenses que destruyeron instalaciones estratégicas y mataron a colaboradores cercanos.

La reciente ofensiva —descrita por Israel como la mayor incursión aérea militar en su historia— alcanzó múltiples provincias iraníes. La Media Luna Roja reportó al menos 201 muertos y 747 heridos en los bombardeos.

El sistema de poder que construyó

El dominio de Jamenei se apoyó en una estructura de seguridad férreamente leal y en el respaldo financiero de un poderoso entramado paraestatal bajo su control directo.

Desde la Revolución Islámica hasta la actualidad, su figura fue central en la política interna y externa iraní. Su liderazgo moldeó la estrategia regional de Teherán, la relación con grupos aliados y la postura frente a Estados Unidos e Israel.

Con su muerte, se abre una etapa de incertidumbre para la República Islámica, cuyo equilibrio político y militar estuvo durante más de tres décadas estrechamente ligado a la figura del ayatolá que pasó de heredero inesperado a hombre fuerte de Irán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.