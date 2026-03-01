Países cierran espacio aéreo en Medio Oriente; SRE lanza llamado urgente a mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Cierran espacio aéreo en Irán. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que varios países de Medio Oriente cerraron su espacio aéreo tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y pidió a los mexicanos que se encuentren en la región comunicarse con sus consulados en caso de requerir asistencia o protección.

La dependencia también reiteró la necesidad de resguardo y de evitar traslados innecesarios.

De acuerdo con el comunicado oficial, los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar cerraron sus espacios aéreos. La SRE indicó que quienes deseen salir de la región deberán contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

¿Qué recomienda la SRE a mexicanos en Medio Oriente?

La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a las y los connacionales a:

Contactar a sus aerolíneas ante posibles cancelaciones

Comunicarse con las representaciones de México si requieren asistencia o protección consular

Mantenerse resguardados y evitar traslados innecesarios

Asimismo, la SRE reiteró la recomendación de evitar viajar a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

Teléfonos de atención consular de México en la región

La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió los siguientes números de emergencia para mexicanos en Medio Oriente:

Embajada en Irán: +989121224463

+989121224463 Embajada en Israel: 054-316-6717

054-316-6717 Embajada en Jordania: 0778 00 0494

0778 00 0494 Embajada en Qatar: 3363 4450

3363 4450 Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

+966557539374 Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

+965 9401 6333 Embajada en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

504 54 0273 Embajada en Líbano: 03 044 598

03 044 598 Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

En el comunicado, la dependencia subrayó que las embajadas mexicanas mantienen contacto permanente con connacionales residentes y en tránsito.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.