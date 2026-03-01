Países cierran espacio aéreo en Medio Oriente; SRE lanza llamado urgente a mexicanos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que varios países de Medio Oriente cerraron su espacio aéreo tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y pidió a los mexicanos que se encuentren en la región comunicarse con sus consulados en caso de requerir asistencia o protección.
La dependencia también reiteró la necesidad de resguardo y de evitar traslados innecesarios.
De acuerdo con el comunicado oficial, los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar cerraron sus espacios aéreos. La SRE indicó que quienes deseen salir de la región deberán contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.
¿Qué recomienda la SRE a mexicanos en Medio Oriente?
La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a las y los connacionales a:
- Contactar a sus aerolíneas ante posibles cancelaciones
- Comunicarse con las representaciones de México si requieren asistencia o protección consular
- Mantenerse resguardados y evitar traslados innecesarios
Asimismo, la SRE reiteró la recomendación de evitar viajar a Israel, Irán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.
Teléfonos de atención consular de México en la región
La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió los siguientes números de emergencia para mexicanos en Medio Oriente:
- Embajada en Irán: +989121224463
- Embajada en Israel: 054-316-6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
- Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095
En el comunicado, la dependencia subrayó que las embajadas mexicanas mantienen contacto permanente con connacionales residentes y en tránsito.
