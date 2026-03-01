Restos de dron provocan incendio en hotel Burj Al Arab de Dubái; en aeropuerto de Abu Dabi “incidente” deja un muerto

GENERANDO AUDIO...

Dubái bajo acecho. Foto: Reuters

Las autoridades de Dubái confirmaron que restos de un dron interceptado provocaron un incendio en la fachada exterior del hotel de lujo Burj Al Arab, en medio de la oleada de ataques lanzados por Irán contra países del Golfo.

En paralelo, el gestor del aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi informó que un “incidente” dejó un muerto y siete heridos, en un contexto de salvas de misiles contra Emiratos Árabes Unidos tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado 28 de febrero de 2026.

Según la oficina de prensa de Dubái, el dron fue interceptado y sus restos causaron un pequeño incendio que fue controlado de inmediato por equipos de Defensa Civil. No se reportaron heridos en el emblemático hotel.

Incidente mortal en el aeropuerto de Abu Dabi

Abu Dhabi Airports confirmó que un ciudadano asiático murió y siete personas resultaron heridas tras un “incidente” en el aeropuerto internacional Zayed.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que el país fue blanco de 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán. Además, otro civil murió en Abu Dabi por la caída de restos de misiles.

También se registró un incidente en el aeropuerto de Dubái, donde se reportaron daños y cuatro trabajadores heridos.

Caos en el Golfo tras salvas de misiles

La andanada iraní rompió la imagen de estabilidad en la región petrolera. Testigos relataron explosiones en la isla artificial The Palm, en Dubái, donde cuatro personas resultaron heridas.

Columnas de humo se elevaron desde bases estadounidenses en Manama y Abu Dabi, mientras misiles surcaban el cielo y fuertes explosiones sacudían rascacielos en Dubái.

En Catar, un misil cayó en un barrio residencial y estalló en una bola de fuego, generando escenas de pánico entre los habitantes.

Cancelaciones masivas de vuelos en Oriente Medio

Tras la escalada, aerolíneas como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines cancelaron vuelos hacia Oriente Medio, uno de los principales corredores aéreos que conecta Europa, Asia y África.

El cierre del espacio aéreo en varios países afectó a millones de pasajeros en tránsito y agravó el caos regional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.