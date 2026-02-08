Canciller de Cuba acusa a EE.UU. de ayuda “oportunista” y con fines políticos

GENERANDO AUDIO...

Canciller de Cuba tacha a EE. UU. de oportunista. Foto: Getty

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó este sábado el ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos al asegurar que tiene propósitos políticos y es “groseramente oportunista”. El pronunciamiento ocurre en medio de la crisis humanitaria en Cuba, marcada por la falta de hidrocarburos y tensiones diplomáticas con Washington.

Rodríguez señaló que la postura del Gobierno estadounidense hacia Cuba está definida por una “guerra económica despiadada y prolongada”, que ha afectado a varias generaciones. Afirmó que esa política de agresión y bloqueo debe cambiar y minimizó el impacto del apoyo anunciado por Washington.

La crítica del canciller cubano se da luego de que el Gobierno de Estados Unidos informara que destinará seis millones de dólares en ayuda para la isla, recursos que serán gestionados por la Iglesia Católica y enviados desde Miami en forma de paquetes para su distribución en parroquias locales.

Cuba rechaza ayuda de EE.UU. y acusa fines políticos

Bruno Rodríguez calificó el ofrecimiento como “tardío, limitado y sobrepreciado”, al considerar que busca beneficiar solo a un grupo de personas con objetivos políticos. Reiteró que la raíz del problema es la política económica de Washington hacia La Habana.

El anuncio de la ayuda se produce en un contexto de escasez de hidrocarburos, situación que se agravó en enero tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Con la captura del presidente Nicolás Maduro, se derivó el corte del suministro de petróleo venezolano hacia Cuba.

Presión internacional y llamados al diálogo

Esta semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “suma preocupación” por la situación humanitaria en el país caribeño. Asimismo, subrayó la dependencia cubana de las importaciones de crudo.

A la crisis se suma la advertencia del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, bajo el argumento de un supuesto apoyo del Gobierno cubano a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras, acusaciones que La Habana ha rechazado.

En este escenario, diversos países y organizaciones han pedido diálogo. Figuras como el Papa León XIV se han pronunciado, mientras China confirmó el envío de ayuda y el Gobierno de México manifestó su disposición a asistir humanitariamente a Cuba.

