Excarcelan en Venezuela a aliado cercano de María Corina Machado

Foto: AFP

Un dirigente opositor cercano a la líder venezolana María Corina Machado fue excarcelado el domingo, al cumplirse un mes del anuncio de un proceso de excarcelaciones por parte de la presidencia encargada, informó su hijo a través de redes sociales.

La liberación ocurrió luego de que el 8 de enero se anunciara este proceso, cinco días después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.

Anuncio de la excarcelación

El hijo del dirigente opositor confirmó la noticia en la red social X.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió Ramón Guanipa.

Detención y cargos contra Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025, vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Al dirigente se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

Clave en la oposición venezolana

Guanipa permaneció en la clandestinidad durante varios meses y su última aparición pública ocurrió el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a María Corina Machado en una concentración contra la nueva investidura de Nicolás Maduro, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como fraude.

Exigen liberación de presos políticos

Tras confirmar la excarcelación, Ramón Guanipa señaló que aún hay personas detenidas por motivos políticos en el país.

“Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, escribió.