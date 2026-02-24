Emergencia en Brasil: lluvias dejan 23 muertos y más de 400 evacuados

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en Brasil dejaron muertos, desaparecidos y evacuados. Foto: Reuters

Las lluvias en Brasil dejaron al menos 23 muertos, decenas de desaparecidos y más de 400 evacuados en Minas Gerais, tras un temporal que provocó inundaciones, desbordamientos y deslizamientos desde el lunes en el sureste del país.

El balance oficial difundido el martes reporta 16 fallecidos en Juiz de Fora y siete en Ubá. Autoridades locales indicaron que equipos de emergencia continúan la búsqueda de personas desaparecidas en varias zonas afectadas.

Lluvias en Brasil provocan inundaciones y derrumbes

El temporal generó el desbordamiento de ríos, anegaciones y deslizamientos de tierra. En distintas localidades se reportaron derrumbes de edificaciones, algunos captados en video por habitantes.

Bomberos de Minas Gerais informaron que buscan a decenas de personas. Vecinos también participan en labores de rescate en zonas cubiertas por escombros.

Un voluntario identificado como Valtencir Coutinho declaró a medios locales que continúa la búsqueda de familiares atrapados bajo estructuras colapsadas.

Gobierno reconoce estado de calamidad por lluvias en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad decretado en Juiz de Fora por autoridades municipales y ordenó activar a la defensa civil nacional.

En redes sociales, el mandatario informó que se enviaron refuerzos para apoyar las tareas de rescate y atención a la población.

La alcaldesa Margarida Salomao indicó que el municipio registró el febrero más lluvioso de su historia, con 584 milímetros acumulados.

Temporal deja barrios aislados y cientos de evacuados

El fenómeno comenzó la tarde del lunes en una región de valles cercana al límite con Río de Janeiro. Autoridades locales reportaron barrios aislados y al menos 20 deslizamientos de tierra.

La Defensa Civil estimó que unas 440 personas abandonaron sus hogares y fueron trasladadas a refugios temporales con apoyo municipal.

Los equipos de emergencia concentraron esfuerzos en zonas cercanas al río Paraibuna, que se desbordó tras las lluvias intensas.

En redes sociales circularon imágenes de maquinaria removiendo tierra y viviendas destruidas, así como videos de calles inundadas con corrientes de agua de gran fuerza.

Las autoridades suspendieron clases en escuelas municipales como medida preventiva.

Brasil acumula desastres por eventos climáticos extremos

Brasil ha enfrentado en los últimos años múltiples emergencias asociadas a fenómenos meteorológicos. En 2024, inundaciones en el sur dejaron más de 200 muertos y millones de afectados.

En 2022, un temporal en Petrópolis causó 241 muertes, una de las mayores tragedias recientes por lluvias.

Especialistas han vinculado estos eventos con cambios en los patrones climáticos y el aumento de fenómenos extremos en la región.

Juiz de Fora también fue escenario en 2018 del atentado contra el entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro, hecho que volvió a colocar al municipio en la atención nacional.

