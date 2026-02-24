La vida incierta en Cuba sin combustible: abren app para acceder a 20 litros de gasolina

GENERANDO AUDIO...

La falta de petróleo ha paralizado varios sectores. Foto: AFP

La falta de petróleo y de combustible en Cuba ha afectado al transporte público, a los empleos y las empresas, ante lo cual, el gobierno entrega mediante una app 20 litros de gasolina por conductor.

Actualmente, el gobierno tiene suspendida la venta de diésel. También restringió drásticamente la gasolina para enfrentar la falta de combustible.

En consecuencia, los propietarios de vehículos sólo pueden acceder a 20 litros de gasolina, a través de una aplicación móvil. Sin embargo, la distribución de este combustible puede tardar meses, de acuerdo con AFP.

La crisis por la falta de petróleo provocó una reducción del transporte público. Se ha duplicado el costo del pasaje de los pocos taxis privados y triciclos eléctricos que circulan en La Habana.

Las medidas de emergencia, anunciadas por el gobierno de Cuba, estarán vigentes hasta los primeros días de marzo, en un contexto donde hay una incógnita sobre el estado de las reservas de combustible, indicó AFP.

Taxistas dejan su oficio

Yixander Díaz, un albañil de 27 años que viven en la periferia de La Habana, indicó a AFP que “los tiempos están complicados”.

Padre de dos niños, trabajaba como taxista, pero tuvo que “parquear la moto, parquear el carro” por la falta de petróleo. Regresó a su antiguo oficio como albañil. A diario, se desplaza en bicicleta hacia el centro de la ciudad para trabajar, cargando sus herramientas y materiales.

Daños a la economía por falta de petróleo

La desaceleración de la economía por la falta de petróleo está afectando a las empresas privadas, a trabajadores independientes e informales.

Alexander Callejas, de 49 años, ha visto una reducción de clientes en el restaurante privado de La Habana Vieja donde trabaja como parqueador de autos.

“En cualquier momento me quedo sin trabajo y no sé cómo voy a alimentar a mi familia”, mencionó a AFP.

Alrededor del 96.4% de las empresas privadas pequeñas y medianas de Cuba enfrentan un impacto que va de “severo” a “catastrófico” por la falta de combustible, según la consultora Auge.

Cubanos enfrentan falta de electricidad

La disponibilidad de electricidad bajó un 20% entre el 1 de enero y 15 de febrero en Cuba, según datos oficiales analizados por AFP.

Principalmente, esto se debe a que la falta de diésel paraliza una batería de generadores eléctricos que sirven para completar la producción de energía eléctrica.

Eduardo, uno de los habitantes de la isla, dijo a AFP que en su hogar, en La Habana, “quitan la luz todos los días”. Suele esperar a que llegue la electricidad para cocinar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: