Emmanuel Macron agradece a Irak por reforzar protección a tropas francesas

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Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, agradeció al gobierno de Irak por las medidas adoptadas para proteger a las fuerzas francesas desplegadas en el país, luego de que un ataque con dron en la región del Kurdistán iraquí dejara un soldado muerto y varios heridos.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario francés explicó que el viernes sostuvo una reunión con el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien expresó sus condolencias por la muerte del militar francés.

“Le agradezco su compromiso por esclarecer este ataque y reforzar las medidas de protección de nuestras fuerzas, que se encuentran en Irak para luchar, junto a los iraquíes, contra la lacra del terrorismo”, escribió Macron.

El presidente añadió que ambos gobiernos seguirán coordinándose para fortalecer la estabilidad y la soberanía de Irak, además de contribuir a la distensión en la región.

Ataque con dron deja primer soldado francés muerto en el conflicto

El ataque ocurrió la noche del jueves en la zona de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde un dron de fabricación iraní impactó contra posiciones militares.

El ataque dejó seis soldados franceses heridos y provocó la muerte del suboficial Arnaud Frion, quien falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Se trata de la primera baja militar francesa desde el inicio de la actual guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, el conflicto se ha extendido por distintos países de la región y mantiene una creciente tensión militar y diplomática internacional.

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