Cualquier acercamiento entre EE. UU. y Cuba será complejo

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La relación entre Cuba y Estados Unidos vuelve al centro del debate ante la posibilidad de nuevas negociaciones entre La Habana y Washington, en medio de una crisis económica profunda en la isla. El país caribeño enfrenta apagones, escasez de combustible y una economía colapsada, lo que ha elevado la tensión social y política.

En este contexto, analistas advierten que cualquier acercamiento entre ambos gobiernos será complejo. La historia reciente muestra que los intentos de diálogo entre Estados Unidos y el régimen cubano han estado marcados por tensiones, desacuerdos y estrategias políticas que han impedido cambios profundos.

El periodista y analista político Rubén Cortés señaló que un eventual diálogo entre Cuba y Estados Unidos será un “regateo brutal” entre un régimen que enfrenta presiones internas y una Casa Blanca interesada en impulsar una apertura económica en la isla.

Durante su participación en Noticias en Claro, Rubén Cortés explicó que no sería la primera vez que Washington intenta negociar con La Habana. Recordó que ya existen antecedentes desde la década de 1970.

Según detalló, en el último tramo del gobierno de Richard Nixon, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger buscó un acuerdo con Cuba para levantar el embargo, a cambio de que el gobierno cubano dejara de exportar la revolución a América Latina. Sin embargo, señaló que la isla respondió con acciones como la intervención en Angola.

Antecedentes de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba

El analista también mencionó otros intentos de acercamiento. Durante la administración de Bill Clinton, Estados Unidos buscó una apertura económica, pero el proceso se tensó tras el derribo de avionetas del grupo Hermanos al Rescate, tripuladas por ciudadanos estadounidenses.

Más adelante, el presidente Barack Obama promovió una política de acercamiento con la isla y propuso eliminar el embargo para facilitar inversiones de empresarios estadounidenses y cubanoamericanos. Aun así, el proceso no derivó en transformaciones políticas profundas dentro de Cuba.

Cuba buscaría ganar tiempo en las negociaciones

De acuerdo con Rubén Cortés, el gobierno cubano tiene experiencia en procesos de negociación con Estados Unidos y suele ganar tiempo dentro de los diálogos.

El periodista consideró posible que el régimen anuncie medidas limitadas de apertura económica, como permitir cierta propiedad privada o inversión de cubanos en el extranjero, decisiones que podrían presentarse como señales de flexibilidad.

También señaló que el Vaticano podría actuar como testigo en eventuales conversaciones, aunque apuntó que la Iglesia Católica mantiene presencia e intereses en la isla.

Cortés añadió que México podría tener un papel relevante en el proceso, debido a su cercanía geográfica con Cuba, ubicada a unos 110 kilómetros de Cancún, y por antecedentes diplomáticos como la mediación durante la crisis de los balseros en 1994.

Por ahora, el panorama apunta a negociaciones complejas y prolongadas entre ambos gobiernos.

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