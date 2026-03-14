Ecuador decreta toque de queda nocturno en cuatro provincias por violencia

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Daniel Noboa decreta toque de queda en cuatro provincias de Ecuador. Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno durante al menos 15 días en cuatro provincias del país. Según lo mencionado, el objetivo es reforzar las operaciones de seguridad contra el crimen organizado.

La medida aplica en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el tránsito de ciudadanos estará restringido de 23:00 a 05:00 horas.

Toque de queda en Ecuador: fechas y excepciones

De acuerdo con el decreto emitido por la presidencia, la medida entrará en vigor el domingo 15 de marzo y se mantendrá hasta el 30 de marzo, al menos de manera inicial.

El gobierno de Ecuador explicó que ese horario es considerado un periodo crítico para la operación de estructuras criminales. Por ello, la restricción busca disminuir la violencia y facilitar las labores de seguridad.

Las únicas excepciones al toque de queda serán:

Servicios de salud públicos y privados

Fuerzas de seguridad

Personal vinculado a emergencias

Gobierno busca reforzar control territorial

El decreto señala que la decisión busca optimizar el control territorial del Estado y fortalecer las operaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad. Además, el documento cita diversos reportes de medios locales sobre hechos de violencia para justificar la medida.

Como lo menciona el texto oficial, la suspensión temporal y focalizada de la libertad de tránsito se considera necesaria para proteger la vida, el orden público y la seguridad ciudadana.

Asimismo, la decisión forma parte de las acciones del gobierno de Daniel Noboa para contener la crisis de seguridad que enfrenta el país en varias regiones.

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