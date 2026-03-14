Investigan explosión en colegio judío de Ámsterdam

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Se ve a un hombre colocando el artefacto explosivo. FOTO: AFP

Una explosión nocturna en el muro exterior de un colegio judío en Ámsterdam no dejó personas heridas, informó este sábado la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema. La funcionaria calificó el hecho como un “acto cobarde de agresión”.

De acuerdo con la alcaldesa, la policía cuenta con imágenes de videovigilancia en las que se observa a un hombre colocando el artefacto explosivo antes de que ocurriera la detonación.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para identificar al responsable del ataque y determinar las circunstancias del incidente.

El caso se analiza como parte de una serie de incidentes registrados esta semana frente a lugares de culto judíos en la región.

Entre los hechos recientes se encuentran ataques ocurridos frente a sinagogas en Lieja, Bélgica, y en Róterdam, Países Bajos, lo que ha generado atención por parte de las autoridades locales.

Hasta el momento, las autoridades de Ámsterdam no han reportado personas lesionadas ni daños mayores tras la explosión, mientras continúa la investigación sobre el artefacto colocado en el colegio judío.

La policía revisa las grabaciones de seguridad y otras pruebas para ubicar al sospechoso y esclarecer el incidente ocurrido durante la noche.

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