En medio del bloqueo de EE. UU. y sin petróleo, ¿qué países apoyan a Cuba y cómo?

Cuba enfrenta crisis energética. Fotos: AFP/Cuartoscuro

El recrudecimiento del bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el corte del suministro petrolero venezolano, ha provocado reacciones divididas en América Latina: algunos gobiernos enviaron ayuda concreta, otros ofrecieron respaldo político y varios optaron por el silencio.

La isla, con 9.6 millones de habitantes, enfrenta una severa escasez de combustible que se agravó en enero, cuando Washington frenó el flujo de crudo venezolano y advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que venda hidrocarburos a La Habana.

Este viernes 20 de febrero, la tensión escaló aún más: la administración de Trump anunció sanciones de restricción de visas contra funcionarios del gobierno chileno de Gabriel Boric, en respuesta al respaldo de Santiago a Cuba.

México y Chile: ayuda material directa a La Habana

El respaldo más visible proviene de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que dos buques de la Armada mexicana arribaron el jueves 12 de febrero a La Habana con 814 toneladas de víveres, mientras que más de mil 500 toneladas adicionales de ayuda humanitaria esperan ser enviadas.

Hasta principios de enero, México también suministró petróleo a Cuba bajo un esquema de “ayuda humanitaria”. Aunque esos envíos fueron suspendidos, Sheinbaum expresó su desacuerdo con las amenazas arancelarias de Washington y reiteró que continuará la ayuda alimentaria y otras solicitudes del gobierno cubano.

En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un aporte de un millón de dólares para la isla. La decisión fue cuestionada por sectores de oposición, pero este viernes generó una reacción directa de Washington con restricciones de visas a funcionarios chilenos.

Brasil y Venezuela: respaldo político y cooperación médica

Brasil, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la nueva presión estadounidense, aunque no anunció envíos de ayuda material.

Lula ha defendido el programa Más Médicos, mediante el cual Brasil recibe profesionales sanitarios cubanos a través de la Organización Panamericana de la Salud. La exportación de servicios médicos representa una de las principales fuentes de divisas para Cuba, con ingresos oficiales estimados en 7 mil millones de dólares en 2025.

Venezuela, cuyo gobierno interino encabeza Delcy Rodríguez, reiteró su solidaridad con La Habana. Caracas mantiene en su territorio a unos 13 mil profesionales sanitarios cubanos. Hasta la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, Venezuela era el principal proveedor de petróleo de Cuba.

Nicaragua y Centroamérica: respaldo limitado o sin ayuda material

Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega, expresó rechazo a las sanciones estadounidenses, pero no anunció envíos de ayuda. Además, restituyó el requisito de visa para ciudadanos cubanos.

En contraste, Guatemala puso fin a un acuerdo de 27 años para recibir médicos cubanos y 412 profesionales dejarán el país en los próximos meses. Honduras también evalúa cancelar las brigadas médicas.

El Salvador, bajo el presidente Nayib Bukele, así como Panamá y Costa Rica, no han mostrado señales de apoyo material a Cuba.

Argentina y Ecuador: distancia frente a La Habana

El gobierno argentino de Javier Milei advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar a Cuba en medio de la crisis energética.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa no ha anunciado programas de ayuda. En la ONU, Quito se abstuvo recientemente de votar a favor de la suspensión del embargo estadounidense, rompiendo con una postura histórica.

Un mapa dividido ante el bloqueo

El panorama regional muestra tres tipos de reacción frente al endurecimiento del bloqueo estadounidense:

Ayuda material directa : México y Chile

: México y Chile Respaldo político o cooperación médica : Brasil y Venezuela

: Brasil y Venezuela Distancia o alineación con Washington: Argentina, Ecuador, El Salvador y varios países centroamericanos

Mientras Cuba enfrenta una crisis energética agudizada por la falta de petróleo, el respaldo latinoamericano se mueve entre la solidaridad ideológica, el cálculo diplomático y el temor a sanciones de Estados Unidos.

