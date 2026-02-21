Descubren tumba de más de mil años con piezas de oro en Panamá

GENERANDO AUDIO...

Tumba de más de mil años fue hallada en Panamá. Foto: AFP

Investigadores descubrieron una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y objetos de oro y cerámica en el sitio arqueológico de El Caño, en Panamá, donde realizan excavaciones desde hace dos décadas.

El hallazgo ocurrió en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, en una zona vinculada con sociedades prehispánicas que habitaron las provincias centrales del país entre los siglos VIII y XI.

Restos de alto estatus fueron hallados

De acuerdo con la arqueóloga Julia Mayo, responsable del proyecto, los pobladores construyeron la tumba entre los años 800 y 1000 d.C.

Piezas de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales rodeaban los restos óseos, lo que indica que el sitio pertenecía a personas de alto estatus. “La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo”, explicó la investigadora.

Los arqueólogos encontraron al ocupante principal con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras de oro. Los pectorales muestran representaciones de murciélagos y cocodrilos.

Tumba de más de mil años fue hallada en Panamá. Foto: AFP

Sitio con múltiples hallazgos

El Caño destaca como uno de los principales complejos arqueológicos de Panamá y ya ha revelado previamente otras nueve tumbas similares. “Ellos enterraron ahí a su gente durante 200 años”, señaló Mayo.

Además, el Ministerio de Cultura de Panamá destacó que el descubrimiento aporta gran relevancia a la arqueología panameña y al estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano.

Según los especialistas, la excavación ofrece información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales de estas culturas. Asimismo, para estos grupos, la muerte representaba una transición en la que el estatus social mantenía su importancia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.