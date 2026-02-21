Venezuela libera a 379 presos políticos tras aprobación de ley de amnistía

GENERANDO AUDIO...

379 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras ley de amnistía. Foto: AFP

La justicia de Venezuela otorgó la noche del viernes la libertad a 379 presos políticos, un día después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la norma y supervisa su aplicación. Según explicó, las 379 personas beneficiadas “deben ser excarceladas entre la noche de hoy y la mañana del sábado”.

Horas antes, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, aseguró que este es un paso para “una Venezuela más democrática, más justa y más libre”. Tras promulgarla, calificó la medida como “un acto de grandeza” y subrayó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón”.

Dudas sobre el alcance

Aunque el gobierno había otorgado previamente libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro a inicios de enero, aún permanecían cerca de 650 presos políticos, según la organización Foro Penal.

Expertos y defensores de derechos humanos han cuestionado el alcance de la amnistía, al advertir que podría excluir a militares y civiles señalados por delitos catalogados como “terroristas”. Además, familiares de los detenidos también han expresado escepticismo.

Reacciones políticas y contexto internacional

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, consideró que la amnistía debe interpretarse como una señal de “madurez y fortaleza política” para la estabilidad del país. La Fuerza Armada, pilar de la llamada Revolución Bolivariana, juró lealtad a Rodríguez tras asumir funciones de manera temporal.

Entre los beneficiados figura el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, quien quedó en “libertad plena” tras permanecer bajo arresto domiciliario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.