Terror en Nigeria: hombres armados matan a 50 y secuestran mujeres y niños; ataque duró horas

Ataque armado deja muertos en Nigeria. Foto: Reuters | Ilustrativa

Al menos 50 personas murieron y varias mujeres y niños fueron secuestrados tras un ataque armado en Zamfara, estado del noroeste de Nigeria, informaron autoridades locales a Reuters. Hombres armados irrumpieron en la aldea de Tungan Dutse y dispararon contra los habitantes durante varias horas.

El ataque comenzó alrededor de las 5 de la tarde del jueves y se prolongó hasta las 3 de la madrugada del viernes.

Ataque en Zamfara deja 50 muertos y secuestros

Hamisu A. Faru, legislador estatal que representa al sur de Bukkuyum, explicó que los agresores quemaron viviendas y atacaron a quienes intentaban escapar.

“Han ido pasando de una aldea a otra (…) dejando al menos 50 muertos”, declaró a Reuters.

El número de personas secuestradas aún no ha sido confirmado. Líderes tradicionales y autoridades locales continúan la búsqueda de desaparecidos.

Residentes denuncian falta de respuesta

Abdullahi Sani, habitante de Tungan Dutse, de 41 años, dijo que tres miembros de su familia murieron durante el ataque.

“Ayer nadie durmió, todos estamos sufriendo”, relató.

Según su testimonio, un día antes del asalto los residentes alertaron a fuerzas de seguridad tras detectar más de 150 motocicletas con hombres armados. Sin embargo, afirmó que la advertencia no fue atendida.

La inseguridad en Nigeria se ha convertido en una de las principales preocupaciones del país africano. En los últimos años, grupos armados conocidos como “bandidos” han intensificado ataques, secuestros y agresiones para exigir rescates y desplazamientos de comunidades en todo el norte de Nigeria.

