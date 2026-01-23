¿Qué es un arma sónica, el dispositivo usado presuntamente por Estados Unidos en Venezuela?

GENERANDO AUDIO...

Reportes señalan a EE. UU. por usar arma sónica en Venezuela. Foto: Getty Images

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo de las fuerzas de Estados Unidos aún guarda muchas interrogantes. Ahora, reportes señalan que durante la caída del líder venezolano se habría ocupado un arma sónica, pero ¿qué es?

¿Qué es un arma sónica, presuntamente utilizada en la captura de Nicolás Maduro?

Según reportes, las armas sónicas son dispositivos mediante el cual se afecta a las personas utilizando ondas sonoras. De acuerdo con un artículo sobre armas acústicas publicado en 2018, entre los efectos que causa destacan:

Pérdida auditiva temporal o permanente

Dolor

Desorientación

Malestar

Náuseas

Supuestamente, los efectos dependen de varios factores, como la frecuencia, niveles de presión sonora, duración, y más.

De acuerdo con investigaciones, los síntomas son conocidos, también, como el síndrome de La Habana. Según una investigación conjunta de varios medios, reportada por AFP y publicada hace unos años, éste tipo de ataques se vinculó a una unidad de inteligencia rusa, país que negó los señalamientos.

Aunque no hay confirmación sobre el uso de armas sónicas en la captura de Nicolás Maduro, el síndrome de La Habana fue reportado por primera vez en 2016, cuando diplomáticos estadounidenses en la capital de Cuba cayeron enfermos y aseguraron que escuchaban sonidos penetrantes por la noche.

Luego de la situación con los diplomáticos y pese a las acusaciones contra Rusia, en marzo de 2023, las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que no había “pruebas creíbles de que un adversario extranjero tenga un arma o dispositivo de recolección” que fuera causante de los malestares.

