Ucrania, Rusia y EE. UU. terminan su primera ronda de negociaciones por la guerra

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Las negociaciones de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron este viernes en Abu Dabi, informó la presidencia ucraniana. Se trató de la primera sesión de conversaciones directas entre las partes bajo un plan impulsado por Washington para intentar frenar el conflicto armado iniciado en 2022.

“Las negociaciones han terminado por hoy”, señaló el Gobierno de Ucrania en un mensaje a periodistas, sin detallar avances o acuerdos. Las pláticas continuarán este sábado en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania, Rusia y EE. UU. abren diálogo directo por la guerra

Las conversaciones comenzaron la mañana del viernes con la participación de delegaciones de Kiev, Moscú y Washington, según confirmó la diplomacia emiratí. Es el primer acercamiento directo conocido entre Rusia y Ucrania desde julio de 2025, cuando sólo se acordó el intercambio de prisioneros y cuerpos de soldados.

El diálogo ocurre mientras Rusia exige que Ucrania retire a sus tropas del Donbás como condición clave para un acuerdo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que sin resolver la cuestión territorial no es posible un pacto a largo plazo.

El Donbás, punto central de las negociaciones

Moscú insiste en la retirada total de las fuerzas ucranianas de Donetsk y Lugansk, regiones del este del país donde se concentran los combates más intensos. El presidente Volodímir Zelenski reconoció que el tema del Donbás es central y que será discutido en Abu Dabi.

Zelenski informó además que habló con su equipo negociador para definir los temas prioritarios y los resultados esperados de esta ronda. Una fuente cercana a las pláticas señaló que la postura de Estados Unidos será determinante.

Contexto diplomático y situación en el terreno

La reunión se da tras dos encuentros clave: uno en Davos, entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump, y otro en Moscú entre Vladimir Putin y emisarios de EE. UU. En paralelo, continúan los ataques rusos en el este de Ucrania, con siete civiles muertos en Donetsk y Járkov en las últimas horas.

Además, Ukrenergo reportó cortes masivos de electricidad en gran parte del país por ataques a la red energética. Las negociaciones seguirán este sábado mientras persisten los combates y la presión diplomática internacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.